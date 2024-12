Il noto rapper Fedez è stato recentemente visto in compagnia di una giovane donna che preferisce mantenere l'anonimato. Chi potrebbe essere?

Negli ultimi tempi, Fedez, il celebre rapper italiano, è stato avvistato in compagnia di una giovane che sembra voler mantenere un profilo basso.

Nonostante la sua vita sia stata spesso sotto i riflettori, con dettagli personali condivisi apertamente, la nuova frequentazione sembra essere avvolta nel mistero. Recentemente l'artista ha pubblicato una foto di una cena al ristorante di Cracco, dove si intravedeva una mano femminile, ma nulla di più.

Come rivelato da «Chi», negli scorsi giorni, Fedez è stato visto uscire da Casa Cipriani. Dopo aver mandato un'amica a controllare la presenza di fotografi, ha lasciato il locale con una ragazza, che ha nascosto il viso dietro una sciarpa, e si è allontanato a bordo della sua Ferrari.

La giovane donna non è una delle figure femminili che sono state associate a Fedez in passato, e sembra che il rapper cambi spesso compagnia. Di lei si sa solo che è molto giovane e non è una figura pubblica.

Fra le polemiche con l'ex moglie e Sanremo

La discrezione della ragazza potrebbe essere motivata da diversi fattori: la sua giovane età, il desiderio di privacy, o forse il timore di essere solo una delle tante frequentazioni di Fedez. Considerando il passato del 35enne, un po' di cautela sarebbe comprensibile.

Nel frattempo, Fedez continua a far parlare di sé, avendo lanciato un nuovo podcast, «Pulp podcast», e lanciato frecciate alla sua ex moglie, Chiara Ferragni.

In vista del Festival di Sanremo, dove Fedez parteciperà con una canzone intima, sembra che il l'artista stia cercando di mostrare un lato più riflessivo e profondo di sé.

Carlo Conti, che ha scelto il milanese per la prossima competizione canora, sembra credere in questo aspetto più nascosto del rapper, al di là delle polemiche e delle provocazioni.

