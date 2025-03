Robin Williams in una scena del film «L'attimo fuggente», del 1989 film KEYSTONE

Ethan Hawke, noto attore texano, ha condiviso il set con Robin Williams in «L'attimo fuggente» e con Philip Seymour Hoffman in «Onora il padre e la madre», rivelando aspetti inediti delle loro personalità.

L'attore americano Ethan Hawke ha iniziato la sua carriera cinematografica da adolescente, debuttando a 15 anni in «Explorers», nel 1985.

La grande fama è arrivata con «L'attimo fuggente» nel 1989, dove ha recitato a fianco dell'indimenticato Robin Williams.

In un'intervista con Charlie Rose il 54enne ha ricordato con commozione Robin Williams e Philip Seymour Hoffman, entrambi scomparsi.

«La depressione è un vero demone per molti creativi», ha detto l'attore.

Ethan Hawke, attore di talento, ha iniziato la sua carriera cinematografica da adolescente, debuttando a 15 anni in «Explorers» (1985) di Joe Dante, un film di fantascienza per ragazzi in cui ha recitato accanto a River Phoenix.

Ma la sua carriera ha preso il volo con «L'attimo fuggente» nel 1989 dove ha interpretato uno degli studenti ispirati dal professor Keating, interpretato da Robin Williams.

Proprio durante un'intervista con Charlie Rose, come riportato da «Gente», Hawke, con commozione, ha espresso la sua profonda ammirazione per Williams e Philip Seymour Hoffman, entrambi scomparsi. Hoffman è morto per overdose, mentre Williams si è tolto la vita dopo una lunga lotta con la depressione.

«Due dei più grandi talenti che ho visto nella mia vita»

La star del cinema ha lavorato con entrambi: con Williams ne «L'attimo fuggente» e con Hoffman in «Onora il padre e la madre».

Durante l'intervista l'attore ha condiviso parole toccanti sui suoi colleghi: «Due dei più grandi talenti che ho visto nella mia vita, due delle maggiori influenze per me. Sono artisti davvero seri. Philip è stato il primo della mia generazione a essere un attore e un artista completamente definito. Aveva qualcosa da dire con il suo lavoro, con la sua compagnia teatrale, con le scelte che faceva. Anche Robin lo era».

«La depressione è un vero demone per molti creativi – continua –. La bellezza nelle arti creative può essere paragonata agli aspetti più ruvidi della vita quotidiana. La vita quotidiana non ha la stessa magia che puoi avere quando reciti».

Qui il 54enne di Austin, Texas, racconta i retroscena di un film, i momenti che gli spettatori non vedono e che non sanno. «Dopo una scena, vai al tavolo del catering, e Robin Williams è seduto da solo, esausto. Non è stato gratis».

E dopo «L'attimo fuggente»?

«Giovani, carini e disoccupati» (1994) di Ben Stiller e «Prima dell'alba» (1995) di Richard Linklater, «Gattaca» (1997) di Andrew Niccol, «Training Day» (2001) di Antoine Fuqua, «Lord of War» di Andrew Niccol, «Boyhood» (2014) sono solo alcuni dei film nei quali Hawke ha prestato la sua arte recitativa.

Negli ultimi anni ha esplorato l'Universo Cinematografico Marvel con un ruolo nella miniserie «Moon Knight».

Oggi è riconosciuto anche come un talentuoso scrittore, avendo ricevuto due nomination all'Oscar per la Miglior sceneggiatura originale per «Before Sunset: Prima del tramonto» e «Before Midnight», co-scritte con Richard Linklater e Julie Delpy.

