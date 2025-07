Ethan Slater

Il protagonista di Broadway racconta quanto il film – accanto ad Ariana Grande – abbia cambiato la sua vita, dentro e fuori dal set.

Covermedia Covermedia

«È difficile dire come abbia influenzato la mia carriera, perché è tutto ancora in divenire».

Ethan Slater, che interpreta Boq nell'adattamento cinematografico di «Wicked», ha raccontato a People l'impatto profondo che il progetto ha avuto su di lui, accanto ad Ariana Grande (Glinda) e Cynthia Erivo (Elphaba).

Slater – nominato ai Tony – parla di un sogno che si realizza: «È stato un passo importante per realizzare i miei sogni d'infanzia. Ho visto «Wicked» a Broadway con la mia classe in quinta elementare, era una delle prime produzioni che avessi mai visto».

Un ricordo speciale con sua nipote

Un ricordo speciale? Portare sua nipote a rivedere lo spettacolo per il suo nono compleanno. «L'ho rivisto con occhi nuovi. Ho pensato a come dovevo essermi sentito io alla sua età. Ora farne parte, essere dentro «Wicked», ha cambiato la mia vita in modo enorme».

Nel film, Boq è innamorato della sorella minore di Elphaba, Nessarose, interpretata da Marissa Bode.

«Wicked: For Good», seconda parte della saga, uscirà nelle sale il 20 novembre 2025.