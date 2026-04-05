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Serie HBO «Euphoria» 3 debutta al Coachella, è la prima serie tv nella storia del festival

Covermedia

5.4.2026 - 13:00

Zendaya
Zendaya

L'anteprima del nuovo capitolo creato da Sam Levinson è fissata per il 12 aprile nel deserto californiano.

Covermedia

05.04.2026, 13:00

05.04.2026, 13:44

«Euphoria» debutta al Coachella con una proiezione evento mai vista prima.

La terza stagione della serie HBO sarà presentata con un'anteprima speciale durante il celebre Coachella, diventando la prima produzione televisiva a essere lanciata ufficialmente all'interno del festival.

L'evento è in programma il 12 aprile, nella terza giornata della manifestazione, con una proiezione collettiva notturna nell'area campeggio dopo i concerti.

L'annuncio è stato accompagnato da un video promozionale diffuso sui social: un'auto che sfreccia nel deserto e un primo piano sul piede che schiaccia l'acceleratore. A chiudere il filmato, la frase «See you in the desert».

Ritorno del drama arriva dopo una lunga pausa

Il ritorno del drama arriva dopo una lunga pausa segnata da ritardi produttivi, tra cui gli scioperi hollywoodiani del 2023 e problemi di calendario del cast. La nuova stagione sarà composta da otto episodi e debutterà ufficialmente lo stesso giorno su HBO, con uscita settimanale.

Nel cast tornano Zendaya, Hunter Schafer, Jacob Elordi, Sydney Sweeney ed Eric Dane, insieme a nuovi ingressi come Rosalía e Natasha Lyonne.

Dopo l'anteprima al festival, la serie «Euphoria» sarà distribuita settimanalmente su HBO a partire dal 12 aprile, segnando il ritorno ufficiale del titolo a tre anni dalla seconda stagione.

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