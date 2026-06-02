Sam Levinson

Il creatore dello show HBO mette fine alle speculazioni sul futuro del teen drama. Anche Zendaya aveva già lasciato intendere che la storia fosse arrivata al capolinea.

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«Euphoria» si concluderà con la terza stagione. A confermarlo è Sam Levinson, creatore e showrunner della serie HBO, poche ore dopo la messa in onda dell'ultimo episodio, trasmesso il 31 maggio.

La terza stagione, composta da otto episodi e ambientata cinque anni dopo gli eventi raccontati nelle prime due, ha debuttato ad aprile. Da tempo circolavano voci sul possibile proseguimento della trama, ma i rappresentanti di HBO hanno confermato a diversi media che non ci sarà una quarta stagione.

«Per quanto riguarda la storia che volevo raccontare, una storia sulla dipendenza e sulle sue conseguenze, sento che questo è il finale», ha dichiarato Levinson durante un'intervista al podcast «Popcast» del New York Times, pubblicata poco dopo la conclusione della stagione.

La notizia non sorprende molti fan

La notizia non sorprende molti fan della serie. Già ad aprile, ospite del «The Drew Barrymore Show», Zendaya aveva lasciato intendere che la fine fosse vicina. Alla domanda se «Euphoria» stesse per concludersi, l'attrice aveva risposto con un sorriso: «Penso di sì».

A poche ore dalla messa in onda dell'episodio finale, HBO ha diffuso su YouTube un video dietro le quinte che immortala l'ultimo saluto del cast. Tra i momenti più toccanti c'è quello di Zendaya che, visibilmente commossa, ringrazia la troupe dopo aver concluso il suo percorso nei panni di Rue Bennett.

«Voglio solo dirvi grazie», ha detto l'attrice. «Sono incredibilmente grata a ciascuno di voi. Molti erano qui fin dall'inizio e mi hanno vista crescere. È stato un immenso piacere e un onore. Grazie di cuore.»

Nel cast della serie figurano anche Alexa Demie, Maude Apatow, Hunter Schafer, Sydney Sweeney, Colman Domingo e Jacob Elordi.

La prima stagione di «Euphoria» aveva debuttato nel giugno 2019.