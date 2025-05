Eurovision Song Contest

Torna anche quest'anno l'appuntamento con l'Eurovision Song Contest.

Covermedia Covermedia

Dal 13 al 17 maggio l'Europa torna a cantare: la 69ª edizione dell'Eurovision Song Contest si svolgerà a Basilea, in Svizzera, con 37 Paesi in gara e la Rai pronta a seguirla con una squadra rinnovata e un volto inedito.

A raccontare al pubblico italiano le tre serate sarà Gabriele Corsi, volto ormai familiare per gli appassionati dell'evento, affiancato da una new entry d'eccezione: la rapper Big Mama, prima artista italiana a commentare la gara.

In collegamento da Basilea anche il rappresentante italiano in gara, Lucio Corsi, attesissimo per il suo debutto sulla scena internazionale.

L'ESC torna a casa

A fare da cornice all'evento sarà la St. Jakobshalle di Basilea, arena da 12.000 posti a pochi chilometri dai confini con Francia e Germania.

Una sede simbolica: fu proprio la Svizzera, nel 1956, a ospitare la prima edizione dell'Eurovision, oggi diventato uno dei più seguiti eventi televisivi del pianeta, con una platea stimata tra i 100 e i 600 milioni di spettatori in tutto il mondo.

Durante la conferenza stampa è stato svelato chi sarà la spoke person dell'Italia, ovvero chi legge i voti italiani alle altre nazioni.

Claudio Fasulo – vice direttore Intrattenimento Prime Time -, ha annunciato che a leggere i voti italiani sarà Topo Gigio, confermando così una voce che si rincorreva da settimane.

Lucio Corsi è già a Basilea

Durante la conferenza stampa è intervenuto anche Lucio Corsi, già arrivato a Basilea: «Oggi ho le prime prove, l'approccio con cui affrontare quello del Festival è quello di incentrare tutto su canzone, testo e musica, e con me sul palco ci sarà Tommaso Ottomano, un fratello».

Corsi ha spiegato anche che proprio per questa attenzione al testo userà «dei sottotitoli per far passare il significato della canzone».

Il rappresentante dell'Italia ha anche spiegato: «Amo le competizioni, ma amo il fatto che la musica non sia una competizione, non deve avere questa caratteristica, porto una canzone a cui tengo, per suonare e imparare a far meglio questo mestiere, è la cosa che amo, non il fatto che si vincano premi.»

«Ovviamente spero di fare un bel Eurovision, di divertirmi e farlo al meglio. Ci tengo molto, sia alla canzone che al fare bella figura, ma va al di là della classifica».