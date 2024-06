La vittoria di Nemo in Svezia porterà l'Eurovision 2025 in Svizzera. Keystone

Si allunga la lista di città svizzere candidate per l'organizzazione del prossimo Eurovision Song Contest. Oggi si sono fatte avanti ufficialmente sia Zurigo sia il binomio Berna-Bienne. In lizza vi sono anche Basilea e Ginevra.

SDA

Zurigo dispone delle giuste infrastrutture e di location attraenti, come l'Hallenstadion e i suoi 15'000 posti a sedere, il Landiwiese sul lago (che ospiterebbe il «villaggio» con concerti e proiezioni) e il Kongresshaus per altri appuntamenti ufficiali, ha scritto il Municipio in una nota odierna.

Al Consiglio comunale viene chiesto un credito quadro di 20 milioni di franchi per la pianificazione e la realizzazione dell'evento. Il governo cantonale ha da parte sua espresso il proprio sostegno alla candidatura e al Gran consiglio è stato domandato un contributo di 5 milioni.

Secondo la sindaca Corine Mauch, Zurigo e la gara canora sono un binomio perfetto, essendo entrambe «colorate, vivaci e diversificate». L'Eurovision offre l'opportunità di presentarsi come città cosmopolita di cultura e come destinazione turistica affascinante, si legge nel comunicato.

«Bern United»

Sempre oggi anche Berna e Bienne hanno manifestato ufficialmente il loro interesse per organizzare l'Eurovision. Verrà presentata una candidatura congiunta con lo slogan «Bern United», hanno indicato le autorità della città federale, secondo cui essa soddisfa tutti i requisiti in termini di alloggio, logistica, spazio, tecnologia, traffico, trasporti, sostenibilità e sicurezza.

Il Municipio ha approvato un credito di 7 milioni di franchi per i costi che la città sosterrà, mentre Bienne contribuirà con un milione. I due legislativi cittadini dovranno ora esprimersi in merito, così come il Gran consiglio, al quale l'esecutivo cantonale pure sottoporrà una richiesta di finanziamento.

Qualora questa candidatura dovesse prevalere, il concorso si svolgerebbe alla nuova Festhalle (sala per eventi), attualmente in costruzione a Berna. Bienne accoglierebbe invece la cerimonia di passaggio del testimone e il public viewing.

La manifestazione si terrà come noto in Svizzera nel 2025, dopo la vittoria di Nemo (originario proprio di Bienne) nell'edizione di quest'anno svoltasi a Malmö, in Svezia. Il calendario prevede che in luglio e agosto l'Unione europea di radiodiffusione (UER) e la SSR studino i dossier ed effettuino visite sul posto. La città ospite verrà decisa entro fine agosto.

bt, ats