  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Musica Verso un grande tour live europeo per i 70 anni di Eurovision

SDA

15.1.2026 - 22:06

Immagine d'illustrazione
Immagine d'illustrazione
sda

L'Eurovision Song Contest (ESC) celebrerà i suoi 70 anni con un grande tour live europeo che prenderà il via subito dopo la finale di quest'anno. Lo ha annunciato la European Broadcasting Union con sede a Ginevra, spiegando che lo spettacolo porterà sui palchi di dieci città – tra cui Zurigo – alcuni tra i protagonisti più memorabili dei sette decenni della competizione.

Keystone-SDA

15.01.2026, 22:06

15.01.2026, 22:35

Il tour debutterà il 15 giugno alla O2 Arena di Londra e farà tappa successivamente ad Amburgo, Milano, Zurigo (il 20 giugno all'Hallenstadion), Anversa, Colonia, Copenaghen, Amsterdam, Parigi e Stoccolma.

Gli artisti in cartellone eseguiranno i propri brani presentati all'Eurovision, oltre a reinterpretazioni di canzoni iconiche tratte dalla storia del concorso.

Secondo quanto comunicato dall'EBU, prenderanno parte allo spettacolo anche dieci artisti dell'edizione 2026, ma i loro nomi saranno annunciati solo dopo la conclusione della competizione.

La selezione, spiegano gli organizzatori, riguarderà i concorrenti che si distingueranno per risultati o performance particolarmente memorabili.

«Volevamo fare qualcosa di davvero unico e speciale per celebrare questo anniversario», ha dichiarato il direttore dell'ESC Martin Green. «Il tour catturerà l'evoluzione del concorso, celebrando il nostro straordinario passato e guardando al futuro».

Green ha sottolineato che, per la prima volta, l'esperienza live dell'Eurovision verrà portata direttamente ai fan e alle loro famiglie in tutta Europa.

Riprodurre «scala, spettacolarità e spirito» dell'Eurovision

L'EBU ha precisato che il tour offrirà anche ai fan rimasti senza biglietti per la finale la possibilità di assistere a uno spettacolo capace di riprodurre «scala, spettacolarità e spirito» dell'Eurovision.

L'annuncio arriva in un momento di forte tensione attorno alla manifestazione.

La partecipazione di Israele, mentre prosegue la guerra a Gaza, ha provocato polemiche e defezioni: Irlanda, Spagna, Paesi Bassi, Slovenia e Islanda hanno annunciato che non prenderanno parte all'edizione di quest'anno, dopo che a dicembre la maggioranza dei membri ha votato una serie di riforme che consentono a Israele di restare in gara.

Nato nel maggio del 1956 in Svizzera, l'Eurovision Song Contest è oggi uno dei più grandi eventi musicali al mondo: l'edizione 2025 a Basilea è stata seguita da circa 175 milioni di spettatori. La finale di quest'anno si terrà a Vienna il 16 maggio.

I più letti

Inquilino viene sfrattato «per uso personale» e nell'appartamento ora ci vive «Bob Dylan»
Loredana Lecciso: «Con Al Bano storia complicata, sui ritocchini han esagerato»
Il passaporto svizzero è ora uno dei più potenti al mondo, ecco perché
Dopo quattro anni Meghan è pronta a tornare in Inghilterra, ma a una condizione
Stupore e indignazione a Chamonix: un'auto sfreccia lungo una pista da sci

Altre notizie

Una risposta a fine mese?. Dopo quattro anni Meghan è pronta a tornare in Inghilterra, ma a una condizione

Una risposta a fine mese?Dopo quattro anni Meghan è pronta a tornare in Inghilterra, ma a una condizione

Vita privata. Loredana Lecciso: «Con Al Bano storia complicata, sui ritocchini han esagerato»

Vita privataLoredana Lecciso: «Con Al Bano storia complicata, sui ritocchini han esagerato»

Tra TV e teatro. Max Giusti: «È un periodo pieno, forse il più bello della mia carriera»

Tra TV e teatroMax Giusti: «È un periodo pieno, forse il più bello della mia carriera»