Immagine d'illustrazione sda

L'Eurovision Song Contest (ESC) celebrerà i suoi 70 anni con un grande tour live europeo che prenderà il via subito dopo la finale di quest'anno. Lo ha annunciato la European Broadcasting Union con sede a Ginevra, spiegando che lo spettacolo porterà sui palchi di dieci città – tra cui Zurigo – alcuni tra i protagonisti più memorabili dei sette decenni della competizione.

Keystone-SDA SDA

Il tour debutterà il 15 giugno alla O2 Arena di Londra e farà tappa successivamente ad Amburgo, Milano, Zurigo (il 20 giugno all'Hallenstadion), Anversa, Colonia, Copenaghen, Amsterdam, Parigi e Stoccolma.

Gli artisti in cartellone eseguiranno i propri brani presentati all'Eurovision, oltre a reinterpretazioni di canzoni iconiche tratte dalla storia del concorso.

Secondo quanto comunicato dall'EBU, prenderanno parte allo spettacolo anche dieci artisti dell'edizione 2026, ma i loro nomi saranno annunciati solo dopo la conclusione della competizione.

La selezione, spiegano gli organizzatori, riguarderà i concorrenti che si distingueranno per risultati o performance particolarmente memorabili.

«Volevamo fare qualcosa di davvero unico e speciale per celebrare questo anniversario», ha dichiarato il direttore dell'ESC Martin Green. «Il tour catturerà l'evoluzione del concorso, celebrando il nostro straordinario passato e guardando al futuro».

Green ha sottolineato che, per la prima volta, l'esperienza live dell'Eurovision verrà portata direttamente ai fan e alle loro famiglie in tutta Europa.

Riprodurre «scala, spettacolarità e spirito» dell'Eurovision

L'EBU ha precisato che il tour offrirà anche ai fan rimasti senza biglietti per la finale la possibilità di assistere a uno spettacolo capace di riprodurre «scala, spettacolarità e spirito» dell'Eurovision.

L'annuncio arriva in un momento di forte tensione attorno alla manifestazione.

La partecipazione di Israele, mentre prosegue la guerra a Gaza, ha provocato polemiche e defezioni: Irlanda, Spagna, Paesi Bassi, Slovenia e Islanda hanno annunciato che non prenderanno parte all'edizione di quest'anno, dopo che a dicembre la maggioranza dei membri ha votato una serie di riforme che consentono a Israele di restare in gara.

Nato nel maggio del 1956 in Svizzera, l'Eurovision Song Contest è oggi uno dei più grandi eventi musicali al mondo: l'edizione 2025 a Basilea è stata seguita da circa 175 milioni di spettatori. La finale di quest'anno si terrà a Vienna il 16 maggio.