  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

A inizio novembre L'Unione Europea di Radiodiffusione voterà sulla presenza di Israele all'Eurovision

SDA

26.9.2025 - 11:54

La cantante israeliana Yuval Raphael sul palco della 69esima edizione dell'Eurovision Song Contest a Basilea, il 17 maggio scorso. (Foto archivio)
La cantante israeliana Yuval Raphael sul palco della 69esima edizione dell'Eurovision Song Contest a Basilea, il 17 maggio scorso. (Foto archivio)
Keystone

I membri dell'Unione Europea di Radiodiffusione (EBU) si riuniranno a inizio novembre per votare sulla partecipazione di Israele all'Eurovision Song Contest, a seguito delle richieste di boicottaggio da parte di vari Paesi europei. Lo ha annunciato l'organizzazione.

Keystone-SDA

26.09.2025, 11:54

26.09.2025, 11:57

«Una lettera è stata inviata ai direttori generali di tutti i nostri membri per informarli che una votazione sulla partecipazione all'ESC 2026 si terrà in una riunione straordinaria che si terrà online a inizio novembre», ha dichiarato l'EBU all'agenzia AFP.

I più letti

Multa salatissima per due ragazzi che hanno urinato in un piatto di un ristorante a Shanghai
Fine delle rendite vedovili a vita: solo fino al 25mo anno di età del figlio più giovane
In Svizzera sta già cadendo la prima neve, ecco dove
Ecco cosa non si deve mai fare su una nave da crociera per non rischiare di essere banditi
Modifica alla legge AVS: «Gli anziani han goduto di privilegi per anni, ora si lamentano»

Altre notizie

Ecco cos'è successo. Brutta disavventura per l'ex velina, il suo scooter distrutto dalle fiamme

Ecco cos'è successoBrutta disavventura per l'ex velina, il suo scooter distrutto dalle fiamme

Spettacolo. Noemi rompe il silenzio sul bullismo: «Colpisce anche i miei figli»

SpettacoloNoemi rompe il silenzio sul bullismo: «Colpisce anche i miei figli»

Botta e risposta. Springsteen replica a Trump: «Merita la spazzatura della storia»

Botta e rispostaSpringsteen replica a Trump: «Merita la spazzatura della storia»