26.9.2025 - 11:54
I membri dell'Unione Europea di Radiodiffusione (EBU) si riuniranno a inizio novembre per votare sulla partecipazione di Israele all'Eurovision Song Contest, a seguito delle richieste di boicottaggio da parte di vari Paesi europei. Lo ha annunciato l'organizzazione.
«Una lettera è stata inviata ai direttori generali di tutti i nostri membri per informarli che una votazione sulla partecipazione all'ESC 2026 si terrà in una riunione straordinaria che si terrà online a inizio novembre», ha dichiarato l'EBU all'agenzia AFP.