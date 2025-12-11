  1. Clienti privati
Musica Israele parteciperà all'Eurovision? Nemo: «E io restituirò il mio trofeo»

SDA

11.12.2025 - 18:37

Nemo ha vinto l'Eurovision Song Contest di Malmö nel 2024. Ora intende restituire il suo trofeo in segno di protesta per la partecipazione di Israele al concorso del prossimo anno. (immagine d'archivio)
Keystone
Keystone

Per Nemo, il fatto che Israele possa continuare a partecipare all'Eurovision Song Contest (ESC) è in contraddizione con gli ideali e i valori del concorso canoro. Per questo motivo l'artista di Bienne (BE) intende restituire il trofeo vinto a Malmö nel 2024.

Keystone-SDA

11.12.2025, 18:37

11.12.2025, 18:49

L'ESC vuole, stando ai suoi propri principi, essere un evento fondato su unità, inclusione e dignità per tutti. «Questi valori hanno dato un senso particolare a questo concorso per me», ha scritto Nemo su Instagram ai suoi fan, stando a quanto riportato da «Blick.ch».

Tuttavia, poiché Israele può continuare a partecipare all'ESC «durante un processo che la Commissione internazionale indipendente di inchiesta delle Nazioni Unite ha classificato come genocidio», Nemo vede una contraddizione tra gli ideali dell'ESC e le decisioni dell'Unione europea di radiodiffusione (UER).

Una settimana fa, i canali membri dell'UER, riunitisi a Ginevra, hanno votato in favore della partecipazione di Israele al concorso 2026 a Vienna. Da allora, cinque Paesi (Spagna, Irlanda, Islanda, Paesi Basse e Slovenia) hanno annunciato che non parteciperanno alla prossima edizione.

«Se i valori che celebriamo sul palco non vengono vissuti fuori scena, allora anche le canzoni più belle perdono di significato», ha dichiarato Nemo, sintetizzando il «cuore» della sua protesta.

L'anno scorso, Nemo ha sollevato con orgoglio il trofeo dopo la vittoria con «The Code» a Malmö, in Svezia. Questo non dovrebbe più troneggiare per molto sulla sua libreria. Su Instagram l'artista scrive ancora: «Sono infinitamente grato alla comunità che ruota attorno a questo concorso e per tutto ciò che questa esperienza mi ha insegnato, come essere umano e come artista».

