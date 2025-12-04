  1. Clienti privati
Altri si aggiungeranno? Israele può partecipare a Eurovision 2026, già 4 Paesi annunciano il boicottaggio

SDA

4.12.2025 - 19:22

Quest'anno a Basilea la rappresentante israeliana Yuval Raphael era giunta seconda.
Keystone

Israele potrà partecipare all'edizione di Eurovision 2026 a Vienna. Lo ha deciso la 95esima Assemblea generale dell'Unione europea di radiodiffusione (EBU) durante una votazione sulla proposta di modifica del regolamento dell'Eurovision Song Contest (ESC).

Keystone-SDA

04.12.2025, 19:31

I votanti riuniti presso la sede dell'UER a Ginevra hanno approvato – con 738 «sì», 265 «no» e 120 astensioni – «una serie di modifiche» al celebre concorso televisivo «destinate a rafforzare la fiducia, la trasparenza e la neutralità dell'evento» e rendendo così «ammissibili» tutti i membri che desiderano partecipare al concorso.

Lo ha annunciato l'organizzazione in un comunicato, precisando che non è stato organizzato alcun «voto supplementare» sulla partecipazione all'edizione del prossimo anno.

Spagna, Olanda, Slovenia e Irlanda – ma altri probabilmente si aggiungeranno alla lista, ad esempio l'Islanda – hanno annunciato che, in seguito a questa decisione, boicotteranno la 70esima edizione.

Inoltre la finale del concorso canoro prevista per il 16 maggio, così come le semifinali, non verrà trasmessa dalle televisioni pubbliche dei tre paesi.

Un altro gruppo di paesi, tra cui Svizzera, Austria e Germania, era invece pronta a ritirarsi qualora Israele fosse stata espulsa. La Germania, come la Spagna, fa parte dei Big Five, i cinque paesi che contribuiscono maggiormente al bilancio dell'EBU e, di conseguenza, al finanziamento del festival.

L'Austria, inoltre, è il paese ospite dell'edizione 2026 del festival. Il cancelliere austriaco, Christian Stocker, ribadisce da mesi che Vienna non dovrebbe ospitare l'evento in caso di espulsione di Israele.

