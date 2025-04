Michelle Hunziker presenterà la finalissima. Keystone

Michelle Hunziker, confermata per la finale dell'Eurovision 2025 a Basilea, non parteciperà alle semifinali a causa dei suoi impegni con Striscia la Notizia. La conduttrice ha spiegato l'avvicinamento all'evento ai suoi fan su Instagram.

Nicolò Forni

Hai fretta? blue News riassume per te Michelle Hunziker condurrà solo la finale dell'Eurovision 2025 a Basilea l'11 maggio, a causa dei suoi impegni quotidiani a Striscia la Notizia.

Durante la serata, Michelle guiderà la gara principalmente in inglese, ma con inserti in francese, italiano e tedesco, mantenendo un ritmo serrato e la massima neutralità tra i Paesi.

La conduttrice ha espresso entusiasmo per il ruolo e ha definito Tommy Cash un artista «eclettico e virale», sottolineando però che sarà la giuria a decidere il vincitore. Mostra di più

Sarà Michelle Hunziker a essere al timone della finale dell'Eurovision Song Contest 2025 a Basilea, in programma l’11 maggio.

La sua partecipazione sarà limitata alla serata conclusiva e ha spiegato su Instagram il perché: gli impegni quotidiani a Striscia la Notizia con Gerry Scotti le impediscono di seguire l’intera settimana dell'evento. «Sono molto grata di poter vivere comunque questa bellissima avventura», ha raccontato.

Durante la finale, la nativa di Sorengo condurrà principalmente in inglese per permettere a tutti i 37 Paesi in gara di comprendere il regolamento e le modalità di voto.

«Però, ovviamente, ci sbilanceremo, visto che siamo in Svizzera, con le nostre lingue ufficiali: si parlerà anche in francese, io in italiano per tutti gli italiani e poi il tedesco. Insomma, ogni tanto giocheremo anche con le lingue», ha spiegato Michelle, sottolineando poi che «saremo come orologi svizzeri», parlando del ritmo serrato che scandirà la serata.

«Ho sempre sognato di condurre l'Eurovision»

La conduttrice ha ammesso di essere particolarmente emozionata: «Nel mio cuore ho sempre sognato di condurre l'Eurovision».

Nonostante le sue radici Hunziker dovrà mantenere assoluta neutralità durante la gara, senza favorire nessun Paese prima del termine delle votazioni. «ll mio cuore batte però per i Paesi che amo: per l'Italia, la Svizzera e la Germania. Vedremo, comunque ci sono davvero tante canzoni bellissime», ha poi azzardato la showgirl sempre su Instagram.

Infine, commentando il fenomeno mediatico legato a Tommy Cash, uno dei favoriti, Hunziker ha riconosciuto la sua capacità di far discutere e diventare virale. «È un artista eclettico, una vera opera d'arte vivente», ha dichiarato, pur sottolineando che sarà la giuria e il pubblico a decretare il vincitore in un’edizione che si preannuncia emozionante e ricca di grandi performance.

Il redattore ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'AI.