Mentre il brano si conferma quello più ascoltato tra tutti i partecipanti all'evento musicale internazionale, sui social stanno circolando le prime immagini dal palco di Vienna, dove il cantautore napoletano metterà in scena una cerimonia matrimoniale in quattro atti.

Hai fretta? blue News riassume per te Con oltre 36 milioni di stream complessivi, «Per sempre sì» si conferma il brano più ascoltato tra tutti i partecipanti all'Eurovision Song Contest.

Dopo il trionfo al Festival di Sanremo 2026, il cantautore napoletano è dunque pronto a rappresentare l'Italia all'ESC.

Stanno circolando le prime immagini delle prove: il 57enne ha scelto di trasformare il suo brano in un vero e proprio racconto visivo, incentrato sul matrimonio.

Le reazioni sui social sono state immediate. Molti fan da ogni parte del mondo hanno espresso grande apprezzamento. Mostra di più

Con oltre 36 milioni di stream complessivi, «Per sempre sì» si conferma il brano più ascoltato tra tutti i partecipanti all'Eurovision Song Contest (ESC), che prenderà il via con la prima semifinale martedì 12 maggio, mentre la seconda sarà giovedì 14, con la finale che si terrà sabato sera, 16 maggio.

La canzone di Sal Da Vinci guida la classifica globale e distacca nettamente gli altri concorrenti. Un successo costruito sulla viralità cross-piattaforma che ha reso il brano colonna sonora di migliaia di contenuti online.

Dopo il trionfo al Festival di Sanremo 2026, il cantautore napoletano è dunque pronto a rappresentare l'Italia all'ESC.

L'appuntamento è alla Wiener Stadthalle di Vienna, dove il 57enne ha scelto di trasformare il suo brano in un vero e proprio racconto visivo. Come riporta, tra gli altri, «Today», stanno infatti circolando sui canali social dell'evento le prime immagini delle prove, che stanno già scatenando l'entusiasmo dei fan in tutto il mondo.

Una cerimonia in quattro atti

La scenografia e la coreografia sono curate da Marcello Sacchetta. Il concept prevede quattro atti distinti che richiamano il mondo teatrale tanto caro all'artista.

Il primo atto mostra la scelta dell'abito dello sposo con i testimoni. Segue l'entrata in scena di Sal Da Vinci con un completo bianco moderno.

La scena si sposta poi in una sala da ballo con un lampadario calato dall'alto. Arriva quindi la sposa, interpretata dalla ballerina Francesca Tocca, che percorre la passerella del palco.

Il terzo atto vede il cantautore napoletano nel ruolo di officiante per celebrare il matrimonio. Prima del sipario si festeggia con il ricevimento e fuochi d'artificio proiettati sulla scenografia per chiudere l'esibizione.

Il pubblico internazionale applaude

Le reazioni sui social sono state immediate. Molti fan da ogni parte del mondo hanno espresso grande apprezzamento.

«La migliore partecipazione italiana dal 2015», ha commentato un utente entusiasta. Un altro ha scritto: «Sono sicura che piangerò quella notte, l'Italia arriva tra i top 5 senza alcuno sforzo. Lui ci sta dando il matrimonio di cui non sapevamo aver bisogno».

I commenti positivi si sprecano. «Possibile vincitore, non avrei mai pensato di vedere un matrimonio all'Eurovision. La giuria ama questa canzone, tutti adorano Sal Da Vinci». Anche da fuori Europa arrivano consensi: «Sono turco e dico che amo questa canzone».

Paradossalmente le critiche più aspre arrivano dagli italiani. Alcuni non apprezzano: «Orrore, per carità, che cafonata».

L'appuntamento con la semifinale è dunque per martedì 12 maggio, mentre intanto cresce anche l'attesa per il nuovo album «Per sempre sì», in uscita il 29 maggio. Seguirà un'intensa stagione live.