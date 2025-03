Grande interesse per gli spettacoli dell'ESC in programma alla St.Jakobshalle. Keystone

Si sono esauriti nel giro di 22 minuti i rimanenti biglietti posti in vendita oggi per i nove spettacoli dell'Eurovision Song Contest (ESC) alla St. Jakobshalle di Basilea, informano gli organizzatori senza fornire cifre.

Keystone-SDA SDA

Nella prima prevendita, il 29 gennaio, erano stati venduti quasi 42'000 biglietti: quelli per le due semifinali e la finale si erano esauriti in sette minuti, quelli per i sei spettacoli in anteprima in venti minuti.

Per i fan rimasti a bocca asciutta c'è ancora una possibilità di ottenere dei biglietti, scrivono gli organizzatori in un comunicato. Per la maggior parte dei concerti la piattaforma fanSALE.ch di Ticketcorner metterà in vendita i ticket di chi è costretto a rinunciare ad assistere all'evento.

Il programma dell'Eurovision Song Contest inizia l'11 maggio con la cerimonia di apertura. Le semifinali si terranno il 13 e il 15 maggio: la cantante che rappresenta la Svizzera, la 24enne friburghese Zoë Më, si esibirà con la sua canzone «Voyage» nella prima semifinale.

La finale è prevista per il 17 maggio. Quel giorno allo St. Jakob-Park, lo stadio dell'FC Basilea con una capacità di 36'000 spettatori, si terrà anche un public viewing.