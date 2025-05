Tommy Cash, rappresentante dell'Estonia, durante l'esibizione della sua «Espresso Macchiato» nelle semifinali. KEYSTONE

L'Eurovision Song Contest 2025 giunge al capitolo finale: 26 artisti si contenderanno stasera a Basilea il trofeo della competizione canora.

Keystone-SDA SDA

Chi sarà il successore del bernese Nemo? Zoë Më, la cantautrice 24enne che rappresenta la Svizzera, dovrà vedersela con una concorrenza agguerrita.

La finale dell'Eurovision Song Contest sarà aperta dalla Norvegia e sarà chiusa dall'Albania, stando all'ordine di apparizione degli artisti rivelato venerdì.

Zoë Më canterà verso la fine della gara: è 19esima. Tra le nazioni considerate più interessanti che si sono imposte nelle semifinali figurano Israele (quarto posto in gara stasera), Lituania (quinto), Ucraina (settimo), Austria (nono), Paesi Bassi (12esimo), Italia (14esima), Grecia (17esima), Svezia (23esima) e Francia (24esima).

I favoriti e le possibili sorprese

Secondo i bookmakers, la Svezia è destinata a ottenere il suo ottavo trofeo Eurovision: a poche ore dalla finale, è infatti la grande favorita, con il 41% di possibilità di vincere. Merito dell'inebriante e orecchiabile «Bara Bada Bastu», canzone che evoca le gioie di una sauna e che ha riscosso grande successo, permettendo al trio comico KAJ di balzare in testa nei pronostici.

In totale contrasto, ma alle calcagna del trio, il controtenore JJ, rappresentante dell'Austria, ha sbalordito con la sua «Wasted Love». La sua percentuale di successo si attesta al 22%.

A seguire c'è la Francia, con Louane, al 7%. La sua canzone «Maman», interpretata con intensità e omaggio alla madre scomparsa, e una scenografia sobria che simboleggia il passare del tempo in una clessidra, le ha permesso di salire al terzo posto nelle previsioni (al pari dei Paesi Bassi).

Tra le outsider, Finlandia, Estonia, Albania e Malta, che dovrebbero riuscire a entrare nella top 10, ma puntano ad essere la sorpresa della serata finale. Dello stesso gruppo fa parte anche la Svizzera; Zoë Më riuscirà a ribaltare il pronostico?

Adrenalina nell'aria

I fan hanno fatto incetta dei 6'500 biglietti per la finale di sabato. «Il team è esausto, ma felicissimo», ha dichiarato il direttore dell'Eurovisione Martin Green all'AFP. «Ciò che ci motiva tutti è vedere questi artisti cantare, ed è una vera e propria scarica di adrenalina. Alcune esibizioni sono semplicemente mozzafiato», ha proseguito Green.

Stando alle anticipazioni, lo show sarà garantito anche nella serata finale. «Penso che la formazione per la finale sia abbastanza varia, con numeri up-tempo e ballate, e forse anche momenti un po' più poetici», commenta Fabien Randanne, giornalista musicale del quotidiano francese 20 Minutes e abituale interprete dell'Eurovision.

Il norvegese Kyle Alessandro aprirà lo spettacolo con un'esplosione di fiamme. Poi sarà il turno della lussemburghese Laura Thorn, con «La poupée monte le son», una possibile sorpresa, secondo Fabien Randanne. In tono scanzonato e in francese, la cantante denuncia il patriarcato invocando «Poupée de cire, poupée de son», scritta da Serge Gainsbourg e la cui interpretazione di France Gall diede la vittoria al Lussemburgo 60 anni fa.

A determinare chi vincerà saranno i voti: uno della giuria e un voto separato dei telespettatori di ciascuno dei 37 Paesi partecipanti, con uguale peso. Ci sarà anche un voto dei telespettatori del resto del mondo.

Sebbene abbia giurato di mantenere il segreto sulle cifre, Thomas Niedermayer, il responsabile delle votazioni dell'Eurovision, ha rivelato che le semifinali di questa settimana sono state «molto combattute». «È stata una gara emozionante, ancora più serrata di quanto i punti suggeriscano. La corsa al vincitore si preannuncia entusiasmante», ha dichiarato.

Israele scala la graduatoria

In un contesto di appelli al boicottaggio di Israele all'Eurovision, la cantante israeliana e sopravvissuta all'attentato del 7 ottobre, Yuval Raphael, ha visto crescere il suo indice di gradimento con il passare delle settimane e la sua performance di «New Day Will Rise» le ha fatto staccare un biglietto per la finale.

La 24enne, che è sopravvissuta fingendosi morta sotto una pila di cadaveri durante il massacro di Hamas, vuole lanciare un messaggio universale di «speranza e solidarietà».

Certo, non sono mancate le controversie neanche in questi giorni di gara. Una delle sue prove, infatti, è stata interrotta da fischi e uno spettatore ha fatto un gesto di taglio della gola alla delegazione durante la sfilata di presentazione di domenica.

Fra esibizioni e ospiti a sorpresa

Anche la finlandese Erika Vikman celebra la vita, ma a modo suo. Indossando un body di pelle borchiato e stivali alti fino alle cosce, la cantante ha cantato a squarciagola «Ich Komme» («Sto arrivando») è fluttuata in aria, su un microfono gigante da cui sono volate scintille. Il pubblico ha intonato il suo nome, riflettendo il crescente entusiasmo nei suoi confronti.

La sua e altre esibizioni scalderanno la serata di Basilea, così come la comparsa degli ospiti. La partecipazione della megastar canadese Céline Dion, che soffre di una grave malattia autoimmune, rimane un mistero. Lo stesso vale per la presenza di Roger Federer, sulla quale proseguono le voci di corridoio, ma senza trovare conferme.