A Vienna il 14 maggio Veronica Fusaro all'Eurovision canterà «Alice»

SDA

11.3.2026 - 15:34

Veronica Fusaro, che rappresenterà la Svizzera all'Eurovision Song Contest 2026, canterà una canzone intitolata «Alice».

Keystone-SDA

11.03.2026, 15:34

11.03.2026, 16:15

Al concorso canoro che si terrà a Vienna, la bernese parteciperà alla seconda semifinale in programma il 14 maggio, cantando il brano in stile alternative pop con influenze rock, si legge in un comunicato odierno della RSI.

Il pezzo ha una chiara tematica: Alice non vive nel Paese delle Meraviglie, bensì in una realtà in cui il superamento dei limiti viene mascherato da affetto, viene messo in evidenza nella nota. Si affronta il tema della violenza in diverse forme, non solo fisica quindi, ma anche psicologica.

«La canzone parla di una donna di nome Alice, da cui prende anche il titolo, ma lei non dice mai una parola. Diventa completamente un oggetto per la persona che le sta di fronte», dice Veronica Fusaro, citata nel comunicato.

Il brano è stato realizzato in collaborazione con la produttrice britannica Charlie McClean, ricevendo numerosi premi per le sue opere.

Fusaro è considerata una performer dal vivo di grande talento. Già nel 2016 è stata premiata come «SRF 3 Best Talent». Da allora ha tenuto oltre 600 concerti in Svizzera e all'estero e si è esibita su palchi di rilievo come il Glastonbury Festival, il Montreux Jazz Festival e il Gurtenfestival. Ha inoltre aperto il concerto di Mark Knopfler nell'anfiteatro di Nîmes.

Musica. La rappresentante svizzera all'ESC Veronica Fusaro sogna il grande palcoscenico e... Michael Jackson

MusicaLa rappresentante svizzera all'ESC Veronica Fusaro sogna il grande palcoscenico e... Michael Jackson

