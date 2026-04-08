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«Non sembrava nulla di serio» Eva Grimaldi ha rischiato la vita, ecco per cosa è stata operata d’urgenza 

Covermedia

8.4.2026 - 16:30

Eva Grimaldi
Eva Grimaldi
Covermedia

L’attrice racconta in tv il peggioramento improvviso e l’intervento: «Sembrava nulla, invece è diventato serio».

Covermedia

08.04.2026, 16:30

08.04.2026, 16:37

Eva Grimaldi racconta in televisione le conseguenze di una capsulite sottovalutata, degenerata fino alla necessità di un intervento chirurgico.

Ospite di «La Volta Buona», l’attrice ripercorre un percorso iniziato con un fastidio apparentemente gestibile e peggiorato rapidamente. «Sembrava una cosa da niente, invece ho rischiato la vita», ha dichiarato, descrivendo un’evoluzione più grave del previsto.

Nota anche come «spalla congelata», la capsulite adesiva comporta una rigidità crescente dell’articolazione, con dolore intenso e limitazione dei movimenti.

Un dolore da non ignorare

Nel suo caso, la sottovalutazione iniziale ha inciso sui tempi di intervento, favorendo un aggravamento che ha reso necessario il ricorso alla chirurgia. Il nodo resta proprio questo: la distanza tra la percezione di un problema gestibile e la sua evoluzione reale.

Nel racconto emerge anche il punto più delicato: capire quando un dolore smette di essere «sopportabile» e diventa un segnale da non ignorare.

Quella fitta persistente, inizialmente normalizzata, ha continuato a peggiorare fino a incidere sui gesti quotidiani, trasformandosi in qualcosa di più serio del previsto.

Dopo l’intervento, il recupero è graduale ma il ritorno in scena è una realtà: sul fronte teatrale resta in cartellone con «Anime in affitto», spettacolo promosso nel 2026 in diverse tappe.

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