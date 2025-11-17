  1. Clienti privati
Da sogno a incubo Eva Grimaldi svela di un intervento estetico finito male: «Un anno senza seno»

Covermedia

17.11.2025 - 11:00

Eva Grimaldi
Eva Grimaldi

L'attrice Eva Grimaldi rivela delle complicazioni gravi dopo un intervento estetico fallito.

Covermedia

17.11.2025, 11:00

17.11.2025, 11:11

Eva Grimaldi ha svelato a «La volta buona» il difficile percorso affrontato dopo un intervento estetico al seno finito male. L’attrice ha raccontato di aver dovuto fronteggiare un’infezione seria, mesi di cure e una lunga attesa prima di poter tornare alla normalità.

Nel suo intervento, Grimaldi ha ricordato che tutto è iniziato con il desiderio di un seno più prosperoso, ma il risultato si è trasformato presto in un incubo: «Il mio dottore non è stato bravo ad affrontare il problema».

Dopo il primo intervento, affidato a un chirurgo molto famoso, la situazione è precipitata fino a costringerla a rimuovere la protesi e restare «un anno senza seno».

Tutta colpa di un'infezione profonda

Secondo quanto riferito dall’attrice, la complicazione principale è stata un’infezione profonda: «Sono stata in sala operatoria nella stessa giornata due volte. Dopo tanti mesi con il drenaggio, mi sono rivolta a un chirurgo competente e il problema è stato risolto».

La sua testimonianza riapre il dibattito sui rischi della chirurgia estetica e sulla necessità di affidarsi a professionisti qualificati, soprattutto in interventi complessi come quelli al seno.

Oggi Grimaldi guarda avanti: oltre agli impegni televisivi, l’attrice è al lavoro su un nuovo progetto cinematografico previsto per il 2026 e su una serie tv attualmente in sviluppo, segno di una ripartenza energica dopo un periodo personale particolarmente impegnativo.

