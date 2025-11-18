  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Dall’eros alla rinascita Eva Henger confessa: «All’inizio pensavo fosse un gioco»

Covermedia

18.11.2025 - 16:30

Eva Henger
Eva Henger

L'attrice Eva Henger ripercorre il debutto nel cinema per adulti e conferma la lavorazione di un nuovo progetto.

Covermedia

18.11.2025, 16:30

18.11.2025, 16:34

Eva Henger torna a parlare degli inizi.

In una recente intervista, l’attrice ricorda il suo secondo film e ammette che, agli esordi, non aveva percepito la portata di ciò che stava facendo: «All’inizio pensavo fosse un gioco».

Henger spiega che la giovane età e l’inesperienza l’avevano portata a considerare quella scelta come una parentesi leggera, non come una carriera: «Non mi rendevo conto di dove stessi andando», afferma, sottolineando come la consapevolezza sia arrivata solo col tempo.

La ricostruzione è coerente con quanto raccontato in più occasioni, anche in altre interviste televisive, in cui l’ex modella ha ammesso che il vero impatto della sua decisione si è manifestato solo anni dopo.

Una «rinascita personale»

Il racconto mette in evidenza un percorso complesso: la distanza dai set dell’hard si è tradotta, negli anni, in un cambio di identità pubblica. Henger è oggi impegnata in attività di benessere, social media, spettacolo e cause animaliste.

La scelta di riconsiderare il proprio passato è parte di una narrazione più ampia, che la stessa attrice ha definito una «rinascita personale».

Il suo ruolo pubblico è infatti cambiato: negli ultimi anni ha partecipato a programmi tv, collaborazioni editoriali e iniziative dedicate alla prevenzione e alla consapevolezza femminile.

Il nuovo progetto annunciato – un documentario autobiografico previsto per il prossimo anno – racconterà la sua storia con maggiore trasparenza, includendo le luci e le ombre degli esordi.

Dal punto di vista professionale, Henger sta portando avanti anche la sua linea cosmetica cruelty-free e le attività della fondazione animalista di cui è testimonial, mentre prosegue con partecipazioni televisive e interventi pubblici che ruotano attorno a empowerment e autodeterminazione.

I più letti

Mauro Corona sulla querela di De Laurentiis: «Non capisco un potente che se la prende con un poveraccio come me»
Il mercatino di Natale a Zurigo vieta i contanti e minaccia multe molto salate
Mamma e figlia trovate in un congelatore a Innsbruck
Trump avrebbe trovato una scappatoia per i file su Epstein
Quando riceveranno il telefonino i figli di William e Kate? Ecco la risposta del principe

Altre notizie

«Darò qualche consiglio». Carlo Verdone è il nuovo sindaco di Roma, per un giorno solo. Ecco perché

«Darò qualche consiglio»Carlo Verdone è il nuovo sindaco di Roma, per un giorno solo. Ecco perché

Caso Epstein. Paris Hilton rompe il silenzio: «Io e Ghislaine Maxwell? Mai incontrata»

Caso EpsteinParis Hilton rompe il silenzio: «Io e Ghislaine Maxwell? Mai incontrata»

Una nuova fonte di serenità. Stefano Bettarini: «Non lavoro e mi godo la vita»

Una nuova fonte di serenitàStefano Bettarini: «Non lavoro e mi godo la vita»