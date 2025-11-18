Eva Henger

L'attrice Eva Henger ripercorre il debutto nel cinema per adulti e conferma la lavorazione di un nuovo progetto.

In una recente intervista, l’attrice ricorda il suo secondo film e ammette che, agli esordi, non aveva percepito la portata di ciò che stava facendo: «All’inizio pensavo fosse un gioco».

Henger spiega che la giovane età e l’inesperienza l’avevano portata a considerare quella scelta come una parentesi leggera, non come una carriera: «Non mi rendevo conto di dove stessi andando», afferma, sottolineando come la consapevolezza sia arrivata solo col tempo.

La ricostruzione è coerente con quanto raccontato in più occasioni, anche in altre interviste televisive, in cui l’ex modella ha ammesso che il vero impatto della sua decisione si è manifestato solo anni dopo.

Una «rinascita personale»

Il racconto mette in evidenza un percorso complesso: la distanza dai set dell’hard si è tradotta, negli anni, in un cambio di identità pubblica. Henger è oggi impegnata in attività di benessere, social media, spettacolo e cause animaliste.

La scelta di riconsiderare il proprio passato è parte di una narrazione più ampia, che la stessa attrice ha definito una «rinascita personale».

Il suo ruolo pubblico è infatti cambiato: negli ultimi anni ha partecipato a programmi tv, collaborazioni editoriali e iniziative dedicate alla prevenzione e alla consapevolezza femminile.

Il nuovo progetto annunciato – un documentario autobiografico previsto per il prossimo anno – racconterà la sua storia con maggiore trasparenza, includendo le luci e le ombre degli esordi.

Dal punto di vista professionale, Henger sta portando avanti anche la sua linea cosmetica cruelty-free e le attività della fondazione animalista di cui è testimonial, mentre prosegue con partecipazioni televisive e interventi pubblici che ruotano attorno a empowerment e autodeterminazione.