La supermodella Eva Herzigova in uno scatto del 14 novembre 2025 KEYSTONE

La supermodella Eva Herzigova, ospite a «Belve», chiarisce che il suo matrimonio era già concluso prima del flirt con Leonardo DiCaprio, negando qualsiasi tradimento.

Hai fretta? blue News riassume per te La supermodella Eva Herzigova, ospite a «Belve», ha parlato del suo flirt con Leonardo DiCaprio: «Un incontro, simpatico, dai».

La 52enne ha sottolineato che il matrimonio con Tico Torres era già finito, quando incontrò l'attore.

Sulle foto compromettenti del suo ex marito con un'altra donna, ha affermato che per i figli è importante lottare per mantenere unita la famiglia.

«Le modelle di oggi sono modelle di Instagram», secondo lei le varie Cindy Crawford, Linda Evangelista e Claudia Schiffer erano di un'altra caratura. Mostra di più

Eva Herzigova ha fatto chiarezza in televisione riguardo al suo presunto flirt con Leonardo DiCaprio e al suo matrimonio con Tico Torres.

Durante la sua apparizione a «Belve», come riportato anche da «Oggi», ha dichiarato: «Il nostro matrimonio era già finito. Con DiCaprio c’è stato un incontro, simpatico, dai…».

Ha sottolineato che non c'è stato alcun tradimento, poiché la relazione con il batterista dei Bon Jovi era già terminata.

Eva Herzigova con l'ex marito Tico Torres (21 ottobre 1997). KEYSTONE

La modella ha anche affrontato il tema delle foto compromettenti del suo ex marito con un'altra donna, affermando che, soprattutto in presenza di figli, è importante lottare per mantenere unita la famiglia: «Per foto così non vale la pena rompere qualcosa di più importante».

Ha aggiunto che spesso è la donna a provocare, mentre l'uomo può trovarsi in un momento di debolezza.

Parlando delle differenze tra le modelle di oggi e quelle della sua generazione, Herzigova non ha esitato a esprimere la sua opinione: «Le modelle di oggi sono modelle di Instagram», distinguendosi così dalle icone come Cindy Crawford, Linda Evangelista, Claudia Schiffer e Kate Moss.