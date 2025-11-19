Eva Herzigova ha fatto chiarezza in televisione riguardo al suo presunto flirt con Leonardo DiCaprio e al suo matrimonio con Tico Torres.
Durante la sua apparizione a «Belve», come riportato anche da «Oggi», ha dichiarato: «Il nostro matrimonio era già finito. Con DiCaprio c’è stato un incontro, simpatico, dai…».
Ha sottolineato che non c'è stato alcun tradimento, poiché la relazione con il batterista dei Bon Jovi era già terminata.
La modella ha anche affrontato il tema delle foto compromettenti del suo ex marito con un'altra donna, affermando che, soprattutto in presenza di figli, è importante lottare per mantenere unita la famiglia: «Per foto così non vale la pena rompere qualcosa di più importante».
Ha aggiunto che spesso è la donna a provocare, mentre l'uomo può trovarsi in un momento di debolezza.
Parlando delle differenze tra le modelle di oggi e quelle della sua generazione, Herzigova non ha esitato a esprimere la sua opinione: «Le modelle di oggi sono modelle di Instagram», distinguendosi così dalle icone come Cindy Crawford, Linda Evangelista, Claudia Schiffer e Kate Moss.