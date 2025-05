Eva Longoria

Dopo un serrato corteggiamento tra studi, Netflix si aggiudica «The Fifth Wheel», commedia al femminile che vede Kim Kardashian protagonista e co-produttrice. Alla regia ci sarà Eva Longoria, pronta a guidare un cast tutto al femminile in una nuova sfida per la star dei reality.

Eva Longoria è stata scelta per dirigere Kim Kardashian nel suo primo vero ruolo da protagonista al cinema.

La commedia, intitolata «The Fifth Wheel», è stata proposta agli studi dalla Kardashian stessa nel 2023, insieme alle sceneggiatrici Paula Pell e Janine Brito. Dopo una gara tra diverse case di produzione, è stata Netflix ad aggiudicarsi il progetto.

La Kardashian e la Pell, entrambe anche produttrici del film, hanno ora trovato la regista perfetta: Eva Longoria, star di «Desperate Housewives». L'attrice ha condiviso la notizia riportata da Deadline nelle sue Instagram Stories, scrivendo: «Let's gooooooo!».

Dopo aver diretto cortometraggi e episodi televisivi, la Longoria è passata ai lungometraggi con il documentario «La Guerra Civil» (2022) e il film biografico «Flamin' Hot» (2023). In «The Fifth Wheel» sarà anche produttrice attraverso la sua casa di produzione Hyphenate Media Group, affiancata da Will Ferrell e Jessica Elbaum per Gloria Sanchez Productions.

Trama ancora top secret

La trama è ancora top secret, ma fonti vicine alla produzione rivelano che la Kardashian interpreterà la «quinta ruota» accanto a un ensemble tutto al femminile.

La 44enne ha già collezionato piccole apparizioni in serie TV nel corso degli anni, ma nel 2023 ha intensificato la sua attività da attrice partecipando alla serie «American Horror Story: Delicate».

Ha inoltre appena concluso le riprese del suo primo ruolo da protagonista in una serie, il legal drama «All's Fair», che la vede al fianco delle colleghe Naomi Watts, Niecy Nash e Glenn Close. La première è prevista per agosto.

Durante un episodio di «The Kardashians» andato in onda l'anno scorso, la Kardashian ha raccontato la pressione legata al progetto: «Come fanno a sapere che sono capace? Ora la pressione è altissima. Mi dico: «Oh cavolo, sta succedendo davvero». Sto impazzendo dentro, perché devo farcela, devo dimostrare di essere all'altezza».