Eva Longoria

L'attrice e produttrice ora vive tra Messico e Spagna con la sua famiglia.

Covermedia

Eva Longoria non abita più negli Stati Uniti, dove ha vissuto gran parte della sua vita nonostante le origini messicane.

In un'intervista rilasciata all'edizione francese di Marie Claire, la Longoria ha attribuito la decisione al «cambiamento di atmosfera» del Paese dopo la pandemia di Covid-19, il problema dei senzatetto e l'elevata tassazione in California, nonché la rielezione di Donald Trump.

Ha anche riconosciuto di essere stata abbastanza «privilegiata» da trasferirsi, dicendo: «La maggior parte degli americani non è così fortunata. Resteranno bloccati in questo paese distopico».

La vittoria di Trump la goccia che ha fatto traboccare il vaso

La nuova vittoria di Trump ha scoraggiato ancora di più la Longoria: «La parte scioccante non è tanto che ha vinto. È che un criminale condannato che sputa tanto odio possa occupare la poltrona più importante del Paese. Se manterrà le promesse, l'America sarà un luogo da paura».

«Ho trascorso qui tutta la mia vita adulta», ha detto la Longoria di Los Angeles, aggiungendo che «sembra proprio che questo capitolo della mia vita sia ormai concluso».

Eva, nata e cresciuta in Texas, si è trasferita in California quando aveva vent'anni. Nel 2006 ha ottenuto una nomination ai Golden Globe per il suo ruolo da protagonista di Gabrielle Solis nella serie tv Desperate Housewives.

È sposata con José «Pepe» Bastón, presidente dell'emittente televisiva messicana Televisa. La coppia ha un bambino di sei anni, Santiago, mentre Bastón ha altri tre figli da un precedente matrimonio.

Covermedia