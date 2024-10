Eva Longoria

L'attrice ha sborsato un'ingente somma di denaro quando i finanziamenti del film sono saltati all'ultimo minuto.

Covermedia

Eva Longoria ha investito 5,7 milioni di euro (circa 6 milioni di dollari) nel film «John Wick» quando, a pochi giorni dall'inizio delle riprese, una parte dei finanziamenti è venuta meno all'ultimo momento.

In un'intervista per il decimo anniversario dell'iconico film d'azione del 2014, i registi Chad Stahelski e David Leitch hanno rivelato a Business Insider come l'attrice di «Desperate Housewives» abbia giocato un ruolo cruciale per evitare il fallimento del progetto.

«Mancava meno di una settimana e ci ritrovammo con un buco di quasi 5,7 milioni di euro nei finanziamenti», ha ricordato Stahelski. «Stavamo cercando di chiudere un finanziamento indipendente, ma uno degli investitori non è riuscito a raccogliere la somma in tempo».

«Sapete chi ha finanziato il gap?»

I registi, insieme al produttore Basil Iwanyk e all'attore protagonista Keanu Reeves, avevano già investito i propri soldi nel film.

Così, l'agenzia Creative Artists Agency (CAA), che aveva contribuito a strutturare i finanziamenti, ha proposto ai propri clienti di intervenire per colmare il vuoto. Eva Longoria ha deciso di cogliere l'opportunità, mettendo a disposizione la somma necessaria.

«(Eva Longoria) ci ha salvato, fornendo i fondi mancanti a meno di 24 ore dal momento in cui avremmo dovuto chiudere il set e abbandonare il progetto», ha spiegato Stahelski. «

Dopo le riprese, Basil ci ha portato a cena e, scherzando su tutti i guai che avevamo affrontato, ha detto: «Sapete chi ha finanziato il gap? Eva Longoria». E noi eravamo increduli: «Cosa!"».

Eva presto in un film d'azione?

I co-registi hanno poi portato la Longoria a pranzo per ringraziarla personalmente. Lei ha ammesso di non credere che il film «avrebbe funzionato», ma alla fine si è rivelato «il miglior investimento» mai fatto.

Leitch ha aggiunto che, in qualità di produttrice, la Longoria ha ottenuto un ottimo ritorno economico grazie al successo del film. L'originale del 2014 ha generato tre sequel, uno spin-off in arrivo con Ana de Armas e la serie TV «The Continental».

Alla domanda se l'attrice potrebbe apparire in futuri progetti di «John Wick», Leitch ha risposto: «Lei vorrebbe sicuramente, le piacerebbe fare azione. Io sarei entusiasta di lavorare con lei, stiamo cercando qualcosa su cui collaborare».

