Eva Mendes

L’attrice posta un messaggio a sostegno del compagno, attaccato per il suo ruolo nel film «Barbie».

Eva Mendes difende Ryan Gosling dalle critiche per la sua interpretazione di Ken in «Barbie». L’attrice ha mostrato il proprio supporto nei confronti del compagno di lungo corso, attaccato sui social prima per aver accettato di interpretare Ken e poi per la nomination ottenuta agli Oscar come Migliore attore non protagonista.

«Sono orgogliosa del mio uomo», ha scritto la 49enne. «Troppo odio nei suoi confronti quando ha accettato il ruolo. Tante persone hanno provato a farlo vergognare per ciò che stava facendo».

«Nonostante i ridicoli hashtag #Notmyken e gli articoli scritti contro di lui, è riuscito a creare un personaggio originale, divertente, emozionante e ora iconico, che lo ha portato fino agli Oscar».

Nel post, Eva ha condiviso screenshot di articoli in cui ci si chiedeva se il 43enne rappresentasse la scelta giusta per il live-action diretto da Greta Gerwig. Anche la nomination di Gosling è stata molto criticata, soprattutto poiché l’Academy ha escluso dai candidati all’Oscar la regista Gerwig e la protagonista Margot Robbie.

Disappunto per la mancata nomination della co-star in Barbie

Dopo l’annuncio delle nomination, Ryan ha pubblicato un comunicato per esprimere tutto il suo disappunto per la mancata nomination della co-star nella categoria di Migliore attrice e di Greta Gerwig come Migliore regista.

«Non c’è Ken senza Barbie e non si sarebbe stato un film su Barbie senza Greta Gerwig e Margot Robbie, le due persone più importanti per la realizzazione di questo film che ha riscritto la storia e che è stato celebrato a livello globale».

