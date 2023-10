Eva Riccobono

La modella ha trovato un escamotage per intrufolarsi a un party newyorkese per soli gay: «Ho avuto paura».

Quando sfilava come top model, Eva Riccobono si è trovata in situazioni estreme, come ha raccontato ospite a «Belve», davanti a Francesca Fagnani.

«Ero a New York con un mio amico che mi dice di dover andare a una festa, io gli chiedo di andare, ma lui mi dice che è una festa solo per gay e trans in un locale particolare, le donne non le fanno entrare. Ci venne l’idea di vestirmi da trans, andai in questo locale e vidi cose che, citando un film, voi umani non potete immaginare», racconta la moglie del deejay Matteo Ceccarini, dal quale ha avuto i figli Leo (9) e Livia (3).

«Cosa ho visto? Si sentivano più tranquilli nell’accoppiarsi sui divanetti. E concludo con il trauma della serata: vado in bagno e due ragazzi ci hanno anche provato, a un certo punto ho cominciato a dire urlando spaventata: «C’ho la patata!», perché ho avuto paura, la stavo anche per far vedere».

Nonostante le avventure sopra le righe, Eva si è tenuta ben lontana dalle sostanze stupefacenti. «Le canne mi piacevano. Ho provato la cocaina e l'ecstasy, ma sono più una da bicchiere di vino e canna. La cocaina tira fuori il peggio di te».

Covermedia