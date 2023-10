Evan Rachel Wood

Nel podcast «Navigating Narcissism» della psicologa clinica Ramani Durvasula, l’attrice è tornata a raccontare delle molestie: «Tu, lui e un mucchio di cocaina».

Evan Rachel Wood è scesa in ulteriori dettagli sulle molestie subite da Marilyn Manson nel podcast «Navigating Narcissism», tenuto dalla psicologa clinica Ramani Durvasula.

«Quando mi sono resa conto dell'impatto fisico che tutto questo aveva su di me e che mi rendeva quasi impossibile muovermi normalmente, comodamente e in sicurezza nella mia vita... quello è stato un punto di rottura per me», ha dichiarato Evan, 36 anni, che per la prima volta nel 2018, parlando davanti al Congresso, ha testimoniato gli abusi subiti, anche se solo nel 2021 ha reso pubblico il nome del musicista, nato Brian Warner.

La protagonista di «Westworld» ha spiegato quanto avesse paura del rocker, con cui aveva iniziato a uscire quando lei aveva 18 anni e lui 37.

«Tu, lui e un mucchio di cocaina e lui ti teneva sveglia, ti rimproverava, ti diceva tutto quello che non andava nel mondo e nelle persone intorno a te, tutto quello che stavi facendo di sbagliato, tutti i modi in cui stavi deludendo lui e te stessa, i sospetti che aveva nei tuoi confronti, e cominciava a distruggere la casa. Era un assalto ininterrotto di parole e monologhi, un flusso costante di negatività a cui mi sembrava di non poter sfuggire e di non poter smettere... È lì che è iniziato il lavaggio del cervello e l'abuso. Non si fermava finché non ti arrendevi o iniziavi ad essere d'accordo con tutto quello che diceva o a fare le telefonate che voleva che facessi».

Manson ha negato tutte le accuse mosse contro di lui.

Covermedia