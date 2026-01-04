L'attrice Evangeline Lilly in una foto d'archivio. IMAGO/ABACAPRESS

Evangeline Lilly ha battuto violentemente contro un masso dopo essere svenuta su una spiaggia alle Hawaii lo scorso maggio. L'attrice ha rivelato di soffrire di «danni cerebrali».

Covermedia Covermedia

Evangeline Lilly rivela di aver riportato «danni cerebrali» a seguito di una brutta caduta mentre si trovava su una spiaggia alle Hawaii, lo scorso maggio.

L'attrice ha spiegato di essere collassata e di essere «caduta a faccia in giù» contro un masso, riportando cicatrici sul viso, lividi e quella che inizialmente credeva fosse una commozione cerebrale.

In un video su Instagram, la 46enne ha aggiornato i fan sulle sue condizioni di salute, dopo essersi sottoposta a una scansione cerebrale. «È la fine del 1° gennaio», ha detto la star.

«Il primo giorno del 2026. Sto entrando in questo nuovo anno, l'anno del cavallo, con una brutta notizia sulla mia commozione cerebrale».

«Molti di voi mi hanno chiesto come mi sento. E molti di voi mi hanno chiesto delle informazioni sulla scansione cerebrale, di cui avete sentito parlare», ha aggiunto.

«I risultati della scansione hanno mostrato che quasi tutte le aree del mio cervello funzionano a capacità ridotta».

«Ho subito danni cerebrali»

«Ho subito danni cerebrali a causa del trauma cranico e probabilmente anche di altri fattori», ha detto l'attrice. «Il mio compito ora è arrivare in fondo alla questione con i miei medici».

Per l'attrice di «Lost» la via verso la guarigione sarà lunga e impegnativa.

«Lavorerò duramente per risolvere il problema, cosa che non vedo l'ora di fare – sento che lavorare sodo è tutto ciò che possa fare. Ma va bene così», ha spiegato. «Il mio declino cognitivo è dovuto al fatto che mi sono spaccata la faccia (ma) questo mi ha aiutato a rallentare».

Evangeline ha concluso il video dicendosi «straordinariamente grata» per essere viva, aggiungendo che l'esperienza l'ha spinta ad adottare un approccio più lento alla vita, il che si è tradotto in «un Natale molto riposante».