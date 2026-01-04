«Ho subito danni cerebrali a causa del trauma cranico e probabilmente anche di altri fattori», ha detto l'attrice. «Il mio compito ora è arrivare in fondo alla questione con i miei medici».
Per l'attrice di «Lost» la via verso la guarigione sarà lunga e impegnativa.
«Lavorerò duramente per risolvere il problema, cosa che non vedo l'ora di fare – sento che lavorare sodo è tutto ciò che possa fare. Ma va bene così», ha spiegato. «Il mio declino cognitivo è dovuto al fatto che mi sono spaccata la faccia (ma) questo mi ha aiutato a rallentare».
Evangeline ha concluso il video dicendosi «straordinariamente grata» per essere viva, aggiungendo che l'esperienza l'ha spinta ad adottare un approccio più lento alla vita, il che si è tradotto in «un Natale molto riposante».