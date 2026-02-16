Eve Hewson

Il regista di «Room» torna dietro la macchina da presa con un progetto ambientato nella comunità ebraica di Dublino alla fine degli anni Settanta.

Covermedia Covermedia

Lenny Abrahamson torna al cinema: il primo ciak è previsto per il 2 marzo a Dublino.

Il regista irlandese, noto per «Room», affida i ruoli principali del suo nuovo film – ancora senza titolo – a Eve Hewson e Tom Burke, e con loro debutta sul grande schermo Sean Meagher.

Ambientata nella comunità ebraica di Dublino alla fine degli anni Settanta, la pellicola – scritta dallo stesso Abrahamson – si annuncia come un racconto lirico e profondamente emotivo.

Al centro c'è Davey, dodicenne sull'orlo del cambiamento, alle prese con le inquietudini dell'adolescenza mentre osserva trasformarsi l'equilibrio del matrimonio dei genitori. Una storia di formazione che promette di intrecciare identità, appartenenza e memoria collettiva.

Abrahamson, tra i nomi più raffinati del cinema europeo contemporaneo, è il regista di «Frank», «Room» e «L'ospite».

In televisione ha firmato, insieme al suo storico team creativo, le miniserie «Normal People» e «Conversations with Friends», tratte dai romanzi di Sally Rooney e diventate fenomeni globali.

Anche per questo nuovo progetto torna a collaborare con Ed Guiney e Andrew Lowe di Element Pictures, oltre che con Catherine Magee.

Dietro la macchina da presa ritroviamo molti dei professionisti che hanno contribuito al successo delle sue serie TV: la direttrice della fotografia Suzie Lavelle, il montatore Nathan Nugent, la scenografa Anna Rackard, la make-up designer Sonia Dolan e il compositore Stephen Rennicks.

Un sodalizio artistico che è ormai cifra stilistica, garanzia di atmosfera e coerenza visiva.

Per Eve Hewson, attrice irlandese e figlia di Bono, si tratta di un momento particolarmente luminoso. Reduce dal film «Jay Kelly» di Noah Baumbach e dalle serie «Bad Sisters» e «The Perfect Couple», l'attrice è attesa a giugno in «Disclosure Day», il nuovo kolossal firmato da Steven Spielberg, già circondato da grande aspettativa internazionale.

Tom Burke, volto magnetico del cinema britannico, ha consolidato la propria reputazione con titoli come «Black Bag», «Furiosa: A Mad Max Saga» e «The Souvenir».