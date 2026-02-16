  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Dublino '70 Eve Hewson e Tom Burke guidano il nuovo film di Lenny Abrahamson

Covermedia

16.2.2026 - 13:00

Eve Hewson
Eve Hewson

Il regista di «Room» torna dietro la macchina da presa con un progetto ambientato nella comunità ebraica di Dublino alla fine degli anni Settanta.

Covermedia

16.02.2026, 13:00

16.02.2026, 13:27

Lenny Abrahamson torna al cinema: il primo ciak è previsto per il 2 marzo a Dublino.

Il regista irlandese, noto per «Room», affida i ruoli principali del suo nuovo film – ancora senza titolo – a Eve Hewson e Tom Burke, e con loro debutta sul grande schermo Sean Meagher.

Ambientata nella comunità ebraica di Dublino alla fine degli anni Settanta, la pellicola – scritta dallo stesso Abrahamson – si annuncia come un racconto lirico e profondamente emotivo.

Al centro c'è Davey, dodicenne sull'orlo del cambiamento, alle prese con le inquietudini dell'adolescenza mentre osserva trasformarsi l'equilibrio del matrimonio dei genitori. Una storia di formazione che promette di intrecciare identità, appartenenza e memoria collettiva.

Abrahamson, tra i nomi più raffinati del cinema europeo contemporaneo, è il regista di «Frank», «Room» e «L'ospite».

In televisione ha firmato, insieme al suo storico team creativo, le miniserie «Normal People» e «Conversations with Friends», tratte dai romanzi di Sally Rooney e diventate fenomeni globali.

Anche per questo nuovo progetto torna a collaborare con Ed Guiney e Andrew Lowe di Element Pictures, oltre che con Catherine Magee.

Dietro la macchina da presa ritroviamo molti dei professionisti che hanno contribuito al successo delle sue serie TV: la direttrice della fotografia Suzie Lavelle, il montatore Nathan Nugent, la scenografa Anna Rackard, la make-up designer Sonia Dolan e il compositore Stephen Rennicks.

Un sodalizio artistico che è ormai cifra stilistica, garanzia di atmosfera e coerenza visiva.

Per Eve Hewson, attrice irlandese e figlia di Bono, si tratta di un momento particolarmente luminoso. Reduce dal film «Jay Kelly» di Noah Baumbach e dalle serie «Bad Sisters» e «The Perfect Couple», l'attrice è attesa a giugno in «Disclosure Day», il nuovo kolossal firmato da Steven Spielberg, già circondato da grande aspettativa internazionale.

Tom Burke, volto magnetico del cinema britannico, ha consolidato la propria reputazione con titoli come «Black Bag», «Furiosa: A Mad Max Saga» e «The Souvenir».

I più letti

Sonja Nef sul secondo oro di Federica Brignone: «Ogni elogio che le si può fare è troppo poco»
Spunta una nuova truffa con Twint: ecco cos'è successo al carnevale vallesano
C'entra De Martino nell'assenza di Alessia Marcuzzi al tavolo con Belen Rodriguez?
Le stelle canadesi della NHL rendono omaggio a Fiala, l'avversario Wilson: «Mi sento malissimo»
Federica Brignone vola, Camille Rast sbotta: «Quasi una gara juniores»

Altre notizie

Spettacolo. Le Iene, Nina Palmieri e Luigi Pelazza: «Siamo pronti a tutto»

SpettacoloLe Iene, Nina Palmieri e Luigi Pelazza: «Siamo pronti a tutto»

Speculazioni. C'entra De Martino nell'assenza di Alessia Marcuzzi al tavolo con Belen Rodriguez?

SpeculazioniC'entra De Martino nell'assenza di Alessia Marcuzzi al tavolo con Belen Rodriguez?

Cinema. «Train Dreams» di Netflix trionfa agli Spirit Awards

Cinema«Train Dreams» di Netflix trionfa agli Spirit Awards