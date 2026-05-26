Vittorio Sgarbi in uno scatto del 17 maggio 2026. L'uomo risulta molto invecchiato. IMAGO/ZUMA Press Wire

Intervento televisivo di Evelina Sgarbi che parla nuovamente della salute del padre e spiega perché ha chiesto un amministratore di sostegno.

Hai fretta? blue News riassume per te Ospite della trasmissione «La volta buona», Evelina Sgarbi è tornata a parlare delle condizioni di salute di papà Vittorio.

Secondo la donna, il 74enne è «manipolato e plagiato» in quanto non sarebbe più in grado di gestire autonomamente la propria persona e i propri interessi.

«Abbiamo litigato. Io ho voluto agire per il suo bene», ha detto la 26enne in merito al rapporto interrottosi tra lei e il genitore.

Caterina Balivo, conduttrice della trasmissione, si è discostata dalle dichiarazioni di Evelina: «Io penso che sia ingeneroso nei confronti di un uomo che sta adottando comportamenti per tornare a essere come prima, perché le malattie mentali sono terribili». Mostra di più

Continua la saga che coinvolge Vittorio Sgarbi e la figlia Evelina.

Quest'ultima, infatti, è stata ospite nella trasmissione «La volta buona» su Rai 1. Durante l'intervista con Caterina Balivo ha parlato delle condizioni di salute del padre Vittorio.

Il critico d'arte sarebbe, secondo la figlia, in una situazione di difficoltà che richiede attenzione e tutela.

La giovane ha presentato un'istanza al tribunale civile di Roma per la nomina di un amministratore di sostegno. Secondo la donna il padre non sarebbe più in grado di gestire autonomamente la propria persona e i propri interessi.

I rapporti tra padre e figlia si sono interrotti da quel momento.

«Non c'è mai stato un allontanamento tra di noi, non abbiamo litigato. Lui ha avuto questo problema di salute e io semplicemente sono convinta di quello che ho fatto, io ho voluto agire per il suo bene», ha dichiarato Evelina durante la trasmissione.

Le preoccupazioni della figlia

La figlia del critico ha espresso forte preoccupazione per le condizioni attuali del genitore. Secondo il suo racconto il 74enne continua a non stare bene.

«Basta avere gli occhi per vedere le ultime uscite, lo portano un giro come fosse un brand, come un cognome che funziona e che continua a funzionare», ha affermato la giovane.

Molte volte Evelina è stata accusata di essere stata aggressiva verso il padre. Le è stato rimproverato di non aver tentato un riavvicinamento. «Non è così semplice come sembra», ha risposto la figlia a queste critiche.

Secondo lei l'ex politico «non ragiona più con la sua testa». Ha poi spiegato di non aver mai avuto con lui un rapporto come quello che ha con la madre. La presentazione dell'istanza sarebbe avvenuta solo per il bene del genitore.

Il racconto della giovane include dettagli che destano preoccupazione. «Non ha telefono, agenda. Viene portato in giro come un involucro vuoto. E se volesse sentirmi lo farebbe», ha sostenuto ancora la figlia aggiungendo inoltre che il padre sia stato «plagiato» perché «facilmente manipolabile».

La replica della conduttrice

Caterina Balivo ha espresso il proprio dissenso rispetto ad alcune affermazioni dell'ospite. La conduttrice non ha condiviso le parole della 26enne.

«Io penso che sia ingeneroso nei confronti di un uomo che sta adottando comportamenti per tornare a essere come prima, perché le malattie mentali sono terribili», ha commentato durante la trasmissione.