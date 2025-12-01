Evelina Sgarbi: «Mio padre Vittorio lo chiudevano in camera a chiave. Ha provato a buttarsi dal terrazzo»

Vittorio Sgarbi. Imago

Hai fretta? blue News riassume per te Evelina Sgarbi annuncia azioni legali contro chi, a suo dire, avrebbe manipolato e maltrattato il padre Vittorio, denunciando la situazione a «Verissimo».

Racconta che il fratello è al suo fianco, ma accusa l’entourage del padre di nasconderle la verità e di screditarla, parlando di interessi nascosti e di due tentativi di gettarsi «sul terrazzo e di buttarsi».

Critica duramente anche il matrimonio tra Sgarbi e Sabrina Colle, sostenendo che «una persona che fino a poco tempo fa è stata così male non può sposarsi in chiesa» e definendo la situazione «uno schifo, una vergogna». Mostra di più

Evelina Sgarbi ha deciso di intraprendere azioni legali contro coloro che ritiene responsabili di manipolazione e maltrattamenti nei confronti del padre, Vittorio Sgarbi.

La figlia dell'ex critico d'arte ha espresso la sua frustrazione e preoccupazione durante un'apparizione a «Verissimo», il 30 novembre 2025, dove ha condiviso aggiornamenti sulla situazione.

Evelina ha dichiarato che suo fratello la sostiene nella sua battaglia, ma lamenta la mancanza di trasparenza da parte di chi circonda il padre.

Secondo lei, queste persone cercano di screditarla e di nascondere la verità, alimentando il suo sospetto che ci siano interessi nascosti in gioco.

Vittorio Sgarbi avrebbe cercato di buttarsi dal balcone

A raccontare la situazione è lei stessa, che non nasconde la gravità di quanto accaduto: «Pare che lui abbia cercato due volte di andare sul terrazzo e di buttarsi», ammette, citata anche da «leggo.it».

Spiega poi che «lo chiudevano in camera a chiave» e aggiunge che, nonostante i tentativi di tenere tutto riservato, «le informazioni girano e la verità viene a galla prima o poi». Per lei non ci sono molti dubbi: «Penso abbia tentato il suicidio per la depressione».

Poi si sofferma sul matrimonio imminente tra papà Sgarbi e Sabrina Colle, con parole dure: «Mi viene da ridere. Sembra che il prete non voglia sposarli. Una persona che fino a poco tempo fa è stata così male non può sposarsi in chiesa, forse l'idea è quella di farlo civilmente», dice. E chiude senza mezzi termini: «È uno schifo, una vergogna».