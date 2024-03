Ewan Mcgregor

Il celebre attore ha voluto un «intimacy coordinator» durante le scene hot con sua moglie Mary Elizabeth Winstead nel loro nuovo film, «Un Gentiluomo a Mosca».

Ewan McGregor ha preteso la presenza sul set di un «coordinatore dell’intimità» durante le riprese hot del film «Un Gentiluomo a Mosca», dove recita sotto le lenzuola insieme alla moglie Mary Elizabeth Winstead.

«L’intimacy coordinator» è una figura che si occupa di gestire le scene di nudo e «coreografare» quelle di sesso davanti alla telecamera.

«È strano essere nudi davanti alle persone, è strano essere intimi davanti alla telecamera», ha detto Ewan a Radio Times riferendosi alle scene di sesso girate con la sua dolce metà.

«Se dovessi fare una scena di danza, avresti un coreografo. È una parte importante del lavoro ora, perché è un professionista che il regista e gli attori incontrano a metà strada».

Secondo McGregor il coordinatore d'intimità è inoltre essenziale per garantire che tutti si sentano a proprio agio.

«Mia figlia ha 22 anni. Se un regista famoso e più anziano si avvicina a una ragazza di 22 anni e le dice: «Voglio che tu sia nuda in questa scena», quell'attrice potrebbe pensare: «Oh, mio Dio, devo farlo, la mia carriera potrebbe dipenderne». E poi cinque anni dopo, potrebbe guardarsi indietro e dire: «Avrei voluto non farlo. Perché sono nuda in quella scena? È inutile»».

Ewan, 53 anni, e Mary, 39 anni, si sono sposati nel 2022.

«Un Gentiluomo a Mosca» sarà trasmesso su Paramount+.

Covermedia