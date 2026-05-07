Lino Giuliano, che ha partecipato all'edizione 2024, ha rivelato alcune cose che accadono fuori dall'obiettivo, ad esempio in piscina e in bagno. Ha inoltre raccontato l'evoluzione della sua storia d'amore con Alessia, con la quale aveva partecipato al programma, ma la cui coppia era scoppiata a causa della tentatrice Maika.

Hai fretta? blue News riassume per te Lino Giuliano, ex concorrente di «Temptation Island», è stato ospite di «Sperone Podcast» e ha raccontato dettagli inediti sulla sua esperienza televisiva.

Il 31enne ha descritto il funzionamento delle riprese nel villaggio, spiegando che le telecamere sono nascoste, ma non coprono ogni spazio.

«Riprendono tutto, tranne piscina e bagno», ha rivelato, aggiungendo che in queste aree accadono molte cose, che poi però i telespettatori non vedono.

Ha poi parlato di Alessia, con la quale ha vissuto l'esperienza TV. I due si erano lasciati durante la trasmissione, dato che Lino si era infatuato della tentatrice Maika. Ma poco dopo essere usciti dal programma, Lino è tornato sui suoi passi. Mostra di più

Lino Giuliano, ex concorrente di «Temptation Island», è stato ospite di «Sperone Podcast», durante il quale ha raccontato dettagli inediti sulla sua esperienza televisiva.

Ricordiamo che il 31enne aveva partecipato nell'edizione del 2024 insieme ad Alessia Pascarella. Ma la coppia ha lasciato il programma separatamente a causa della tentatrice Maika Randazzo.

Giuliano, come spiegato su «Leggo», ha descritto il funzionamento delle riprese nel villaggio, spiegando che le telecamere sono nascoste, ma non coprono ogni spazio. Esistono infatti delle zone specifiche dove l'occhio della regia non arriva.

«Riprendono tutto, tranne piscina e bagno», ha rivelato, aggiungendo che in queste aree accadono molte cose, che poi però i telespettatori non vedono.

I concorrenti comunque smettono presto di fare attenzione alle lenti: «Il primo giorno non ci siamo dimenticati delle telecamere, ma dal secondo sì», ha spiegato.

Le critiche agli altri partecipanti

L'intervistato non ha risparmiato giudizi sui compagni di avventura, dato che secondo lui c'è molta finzione nel comportamento di alcuni.

«Cosa c'è di finto? C'è tanto vittimismo», ha dichiarato con forza, aggiungendo che «le persone estremizzano per far presa sul pubblico» . E in merito ha definito la situazione «micidiale».

Ha però tenuto a precisare che, in linea di massima, «Temptation Island è stato abbastanza reale, almeno per quello che ho vissuto».

Il ritorno con Alessia

Ha poi parlato di Alessia, con la quale ha vissuto l'esperienza TV. I due, come detto, si sono lasciati durante la trasmissione, dato che Lino si è infatuato della tentatrice Maika, con la quale ha avuto una relazione di circa un mese appena uscito dal reality.

Successivamente però ha chiuso la storia ed è tornato single. Dopo due mesi, però, ha deciso di tornare definitivamente sui suoi passi e si è rimesso con Alessia: «Tra noi ci sono alti e bassi, ma stiamo bene», ha concluso, ammettendo di aver dovuto superare certi errori per andare avanti.