  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Dietro le quinte del programma Ex concorrente di Temptation Island svela: «Certe cose non vengono riprese dalle telecamere»

ai-scrape

7.5.2026 - 18:58

Lino Giuliano, che ha partecipato all'edizione 2024, ha rivelato alcune cose che accadono fuori dall'obiettivo, ad esempio in piscina e in bagno. Ha inoltre raccontato l'evoluzione della sua storia d'amore con Alessia, con la quale aveva partecipato al programma, ma la cui coppia era scoppiata a causa della tentatrice Maika.

Sara Matasci

07.05.2026, 18:58

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Lino Giuliano, ex concorrente di «Temptation Island», è stato ospite di «Sperone Podcast» e ha raccontato dettagli inediti sulla sua esperienza televisiva.
  • Il 31enne ha descritto il funzionamento delle riprese nel villaggio, spiegando che le telecamere sono nascoste, ma non coprono ogni spazio.
  • «Riprendono tutto, tranne piscina e bagno», ha rivelato, aggiungendo che in queste aree accadono molte cose, che poi però i telespettatori non vedono.
  • Ha poi parlato di Alessia, con la quale ha vissuto l'esperienza TV. I due si erano lasciati durante la trasmissione, dato che Lino si era infatuato della tentatrice Maika. Ma poco dopo essere usciti dal programma, Lino è tornato sui suoi passi.
Mostra di più

Lino Giuliano, ex concorrente di «Temptation Island», è stato ospite di «Sperone Podcast», durante il quale ha raccontato dettagli inediti sulla sua esperienza televisiva.

Ricordiamo che il 31enne aveva partecipato nell'edizione del 2024 insieme ad Alessia Pascarella. Ma la coppia ha lasciato il programma separatamente a causa della tentatrice Maika Randazzo.

Giuliano, come spiegato su «Leggo», ha descritto il funzionamento delle riprese nel villaggio, spiegando che le telecamere sono nascoste, ma non coprono ogni spazio. Esistono infatti delle zone specifiche dove l'occhio della regia non arriva.

«Riprendono tutto, tranne piscina e bagno», ha rivelato, aggiungendo che in queste aree accadono molte cose, che poi però i telespettatori non vedono.

I concorrenti comunque smettono presto di fare attenzione alle lenti: «Il primo giorno non ci siamo dimenticati delle telecamere, ma dal secondo sì», ha spiegato.

Le critiche agli altri partecipanti

L'intervistato non ha risparmiato giudizi sui compagni di avventura, dato che secondo lui c'è molta finzione nel comportamento di alcuni. 

«Cosa c'è di finto? C'è tanto vittimismo», ha dichiarato con forza, aggiungendo che «le persone estremizzano per far presa sul pubblico» . E in merito ha definito la situazione «micidiale». 

Ha però tenuto a precisare che, in linea di massima, «Temptation Island è stato abbastanza reale, almeno per quello che ho vissuto».

Il ritorno con Alessia

Ha poi parlato di Alessia, con la quale ha vissuto l'esperienza TV. I due, come detto, si sono lasciati durante la trasmissione, dato che Lino si è infatuato della tentatrice Maika, con la quale ha avuto una relazione di circa un mese appena uscito dal reality.

Successivamente però ha chiuso la storia ed è tornato single. Dopo due mesi, però, ha deciso di tornare definitivamente sui suoi passi e si è rimesso con Alessia: «Tra noi ci sono alti e bassi, ma stiamo bene», ha concluso, ammettendo di aver dovuto superare certi errori per andare avanti.

I più letti

Jannik Sinner e il garage da milioni: tra Ferrari, Porsche e il «no» del manager a 18 anni
Raoul Bova e Beatrice Arnera allo scoperto, mentre Rocío Morales si allontana da Iannone
Come Emma Marone, anche Arisa è vittima delle speculazioni sul suo dimagrimento
Debiti record per Pippa Middleton: la tenuta Buckleberry Farm messa in vendita
Lara Gut-Behrami parla della sua ultima gara da sciatrice professionista

Le ultime su Temptation Island

Presto al via. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla nuova edizione di «Temptation Island»

Presto al viaEcco tutto quello che c'è da sapere sulla nuova edizione di «Temptation Island»

Rivelazioni. Antonella Clerici su Temptation Island: «Le corna le abbiamo avute tutte»

RivelazioniAntonella Clerici su Temptation Island: «Le corna le abbiamo avute tutte»

La scenata subito virale. Temptation Island, vede il suo ragazzo con un altra donna: «Lo ammazzo!»

La scenata subito viraleTemptation Island, vede il suo ragazzo con un altra donna: «Lo ammazzo!»

Altre notizie

Serie Sky in arrivo. Maria Chiara Giannetta in fuga con un baby boss in «Rosa Elettrica»

Serie Sky in arrivoMaria Chiara Giannetta in fuga con un baby boss in «Rosa Elettrica»

Colpa/grazie a Ozempic?. Come Emma Marone, anche Arisa è vittima delle speculazioni sul suo dimagrimento

Colpa/grazie a Ozempic?Come Emma Marone, anche Arisa è vittima delle speculazioni sul suo dimagrimento

A 3 anni dalla morte. La Matthew Perry Foundation, mette all'asta i cimeli di «Friends» per «liberare dallo stigma delle dipendenze»

A 3 anni dalla morteLa Matthew Perry Foundation, mette all'asta i cimeli di «Friends» per «liberare dallo stigma delle dipendenze»