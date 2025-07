Ezio Greggio condivide il primo scatto con la giovane fidanzata Nataly Ospina

Ezio Greggio sul Red Carpet del 21esimo Film Festival di Montecarlo IMAGO/ZUMA Press

Il celebre conduttore televisivo ha finalmente condiviso una foto con la sua compagna, l'influencer colombiana Nataly Ospina, ufficializzando così la loro relazione.

Igor Sertori

Hai fretta? blue News riassume per te Ezio Greggio frequenta Nataly Ospina dall'anno scorso.

Solo ora, in occasione del matrimonio del figlio di lui - Gabriele Greggio -, il noto attore e conduttore ha condiviso una foto su Instagram con la sua nuova fidanzata.

Si tratta sostanzialmente di una ufficializzazione della relazione.

Lui ha 71 anni e lei 35. Sullo sfondo il tramonto sul Mediterraneo. Mostra di più

Il noto conduttore televisivo Ezio Greggio, 71 anni, ha ufficializzato la sua relazione con Nataly Ospina, influencer colombiana di 35 anni, condividendo il loro primo selfie sui social media.

Come riportato anche da «gossip.it», la coppia, che si frequenta dal 2024, è stata spesso vista insieme, ma solo ora il 71enne ha deciso di rendere pubblica la loro storia d'amore con una foto.

Attualmente, i due si trovano in Costiera Amalfitana dove hanno partecipato al matrimonio di Gabriele Greggio, figlio di Ezio.

La foto, scattata al tramonto con il Mediterraneo sullo sfondo, mostra la coppia abbracciata. Ezio ha accompagnato l'immagine con la frase «Me gustas tu!» (in italiano «Mi piaci tu!»).

Il popolare ex conduttore di Striscia la Notizia, che risiede a Monte Carlo, ha avuto in passato una relazione con un'altra giovane donna, Romina Pierdomenico, di 31 anni.

Sempre secondo «gossip.it», sembra che la sua nuova storia d'amore sia iniziata nella prima metà del 2024.

L'ultima apparizione sul grande schermo del comico, attore e giornalista italiano risale al 2020, con «Lockdown all'italiana» di Enrico Vanzina.

Sul piccolo schermo invece, nel 2024, in compagnia di Marco Salvati, il piemontese ha condotto «No talent- C'è spazio per tutti», un programma in cui i concorrenti hanno potuto esprimere sé stessi, in quanto l'unico requisito per partecipare è non avere talento.

Il redattore ha scritto parte di questo articolo con l'aiuto dell'AI.