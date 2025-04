Ezio Greggio

Oggi l'attore e conduttore Ezio Greggio festeggia il compleanno guardando al futuro con lo stesso entusiasmo degli esordi. Da «Striscia la notizia» ai set internazionali, passando per le sue radici a Cossato: il racconto di un artista che non ha mai smesso di divertirsi e mettersi in gioco.

Ezio Greggio compie oggi 71 anni e festeggia con lo stesso entusiasmo di sempre.

Il legame con la sua terra d'origine non si è mai spezzato: lo scorso anno è tornato a Cossato con lo spettacolo «Una vita sullo schermo», accolto dal calore del suo pubblico.

«Tornare a Cossato è sempre una grande emozione», racconta al «Corriere della Sera», tra ricordi di giovinezza, la squadra di calcio in cui giocava, la Cossatese, e le amicizie di una vita.

Il conduttore dedica anche un pensiero al futuro del Biellese: «È un territorio unico. Andrebbe promosso con campagne che raccontino la sua storia, la natura, gli eventi come la Passione di Sordevolo o le fioriture della Burcina. Va fatto sapere quanto è speciale».

Il legame indissolubile con «Striscia la notizia»

Il nome di Greggio è legato indissolubilmente a «Striscia la notizia», ma l'intesa con Enzo Iacchetti va ben oltre: «Siamo amici veri. Mai una lite, sempre tante risate. Il pubblico se ne accorge, e ci vuole bene anche per questo».

Accanto alla TV, il cinema ha sempre occupato un posto importante nella sua carriera: «Forse volevi dire "che esperienza è", perché non è mica finita. Sto per girare un nuovo film. Ho lavorato con Pupi Avati, Neri Parenti, i fratelli Vanzina, Enrico Oldoini, perfino Mel Brooks. Ho girato ovunque: Stati Uniti, Canada, Caraibi, Francia, Malta, Bulgaria... E ho collezionato tanti premi».

Da dove tutto è cominciato

Tutto è cominciato da ragazzo, tra televisione in bianco e nero e le proiezioni del Cinema Micheletti. «Guardavo i grandi comici italiani e sognavo. Crescendo andavo a Biella, che allora aveva tantissime sale».

Gli inizi non furono semplici, ma pieni di entusiasmo: «Negli anni '70 organizzai serate come «Cossato in piazza» o partecipai al «Palio dei Rioni». È lì che iniziò tutto, con TeleBiella e Peppo Sacchi».

Greggio condivide con la televisione anche l'anno di nascita: «Siamo coscritti, entrambi del 1954. Ci diamo del tu. Non immaginavo tutto questo, ma ci speravo. Ho avuto la fortuna di incontrare persone fondamentali: Giancarlo Nicotra, regista Rai, e soprattutto Antonio Ricci, con cui collaboro da 42 anni».