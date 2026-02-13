Jerry Bruckheimer

Il produttore ufficializza il seguito del film con Brad Pitt. Nessuna data né dettagli sul cast, ma il progetto è avviato. Il primo capitolo ha incassato oltre 580 milioni di euro nel mondo.

Il sequel di «F1» è ufficialmente in lavorazione.

A confermarlo è il produttore Jerry Bruckheimer, che durante il pranzo dei candidati agli Oscar ha dichiarato alla BBC che il progetto è partito.

«Stiamo lavorando a un sequel», ha affermato, senza fornire indicazioni sui tempi di produzione né sui possibili ritorni nel cast.

Il primo film, diretto da Joseph Kosinski, vedeva Brad Pitt nei panni del veterano Sonny Hayes, richiamato in Formula 1 per sostenere la scuderia immaginaria APXGP e affiancare il giovane pilota Joshua Pearce, interpretato da Damson Idris.

Uscito nel giugno 2025, «F1» ha ottenuto un grande successo commerciale: circa 580 milioni di euro di incasso globale (630 milioni di dollari), diventando il film sportivo con il maggiore incasso di sempre. È stato inoltre il titolo più redditizio della carriera di Pitt e la produzione cinematografica di maggior successo per Apple Original Films.

Il film ha ricevuto quattro candidature agli Academy Awards, inclusa quella per il Miglior Film.

Bruckheimer, noto per aver prodotto franchise come «Top Gun», «Bad Boys» e «Pirati dei Caraibi», ha dichiarato di essere rimasto «sorpreso» dal riconoscimento ricevuto: «È stato un percorso lungo per realizzare il film, anche a causa di un paio di scioperi. Ma alla fine il pubblico di tutto il mondo ha risposto positivamente». Sul lavoro con Pitt ha aggiunto: «Non avevo mai collaborato con lui prima ed è stato davvero entusiasmante».

Le indiscrezioni su un seguito circolano fin dall'uscita del film. Nei giorni scorsi anche l'amministratore delegato della Formula 1, Stefano Domenicali, aveva lasciato intendere sviluppi futuri: «Restate sintonizzati», aveva dichiarato durante un incontro con il dirigente Apple Eddy Cue. «Vi diremo qualcosa di più in futuro. Se penseremo a un nuovo film, dovrà essere davvero molto valido».