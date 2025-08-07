  1. Clienti privati
L'attore napoletano si racconta Fabio Balsamo: «Da clown di strada a volto dei The Jackal»

Covermedia

7.8.2025 - 16:30

Fabio Balsamo
Fabio Balsamo

L'attore napoletano si racconta tra gavetta, serie cult e un sogno chiamato Servillo.

Covermedia

07.08.2025, 16:30

07.08.2025, 16:48

«Raccontavo i miei guai e ridevano tutti»: così Fabio Balsamo sintetizza il suo esordio, in strada, tra clown e piccoli numeri comici. Oggi è uno dei volti più riconoscibili dei «The Jackal», ma il percorso per arrivarci è stato lungo e affilato.

Nato a Casalnuovo nel 1989, formatosi all'Università Popolare dello Spettacolo di Napoli (oggi chiusa), Balsamo ha attraversato palchi minori, teatri off, tournée in Francia, prima di entrare nel collettivo nel 2015. Il resto è storia: da «Falla girare» a «No Activity», passando per il reboot di «Piedone», fino alla vittoria a «LOL – Chi ride è fuori» nel 2023.

Ora è protagonista della seconda stagione di «Pesci piccoli», lanciata su Prime Video in giugno. La serie, scritta e prodotta dal gruppo, racconta il dietro le quinte di un'agenzia social di provincia e mescola ironia e disincanto. Il pubblico ha risposto bene, anche se i numeri ufficiali della piattaforma restano riservati.

Nell'intervista a la Repubblica del 5 agosto 2025, l'attore confida il suo desiderio più grande: «Lavorare con Toni Servillo».

