Netflix Fabio Caressa e Benedetta Parodi alla guida di «Love is Blind: Italy»

Covermedia

29.11.2025 - 13:00

Benedetta Parodi e Fabio Caressa (foto d'archivio).
Benedetta Parodi e Fabio Caressa (foto d'archivio).
IMAGO/Italy Photo Press

Fabio Caressa, insieme alla moglie Benedetta Parodi, debutta nel reality sentimentale firmato Netflix, «L'amore è cieco: Italia».

Covermedia

29.11.2025, 13:00

29.11.2025, 13:42

Fabio Caressa apre una nuova pagina della sua carriera televisiva.

Il giornalista sportivo, insieme a Benedetta Parodi, è il volto di «L'amore è cieco: Italia», la versione italiana del celebre format che mette alla prova l'amore... al buio.

Il meccanismo resta quello che ha reso la formula un caso mondiale: sconosciuti che avviano una conoscenza profonda senza incontrarsi visivamente, chiusi in capsule insonorizzate, guidati solo dalla voce e dalle emozioni.

Le coppie, se l'intesa regge, arrivano perfino a una proposta di matrimonio prima di vedersi per la prima volta. Un esperimento sociologico e sentimentale insieme, prodotto da Banijay Italia per Netflix.

«Forse un reality come questo lo avremmo fatto davvero»

Caressa ha spiegato in diverse interviste di aver accettato il progetto non solo per curiosità professionale, ma anche per una risonanza personale con la storia d'amore che vive da anni con la Parodi.

Proprio lui ha dichiarato: «Se non ci fossimo incontrati così presto, forse un reality come questo lo avremmo fatto davvero». Una frase che sintetizza l'unione e la complicità della coppia, protagonista dentro e fuori dallo schermo.

Il debutto di «Love is Blind: Italy» è previsto su Netflix dal 1° dicembre, con una distribuzione scaglionata degli episodi nelle settimane successive. L'arrivo di Caressa e Parodi nel mondo dei reality segna un'interessante contaminazione tra competenze diverse: la narrazione sportiva da un lato, il racconto familiare e culinario dall'altro.

Caressa continuerà a seguire il calcio con rubriche e telecronache, oltre a una serie di eventi live già annunciati per il 2026, alcuni dei quali vedranno nuovamente la presenza congiunta della Parodi.

