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Tutto finto! Fabio Caressa testimonial del gioco d’azzardo? Ecco il deepfake che inganna sui social

Antonio Fontana

29.4.2026

Un video sponsorizzato su TikTok mostra un finto Fabio Caressa che promuove un casinò online. Ma è tutto costruito con l’intelligenza artificiale. La truffa colpisce due volte: chi guarda… e lo stesso giornalista.

Antonio Fontana

29.04.2026, 08:49

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Un video sponsorizzato su TikTok mostra un falso Fabio Caressa creato con l’intelligenza artificiale per promuovere un casinò online.
  • Il contenuto ha superato i controlli della piattaforma, aumentando la sua credibilità agli occhi degli utenti.
  • Dietro il nome del profilo che ha pubblicato la pubblicità, PiperSpin, si nasconde una rete di siti di gioco e pagine «specchio» difficili da tracciare.
  • La truffa colpisce sia chi rischia di cascarci sia Caressa, a cui sono stati rubati volto e voce.
Mostra di più

Scorri TikTok e ti compare lui. O almeno, sembra lui. Il volto è quello di Fabio Caressa, la voce pure... o quasi. In realtà è un’imitazione digitale, creata con l’intelligenza artificiale, usata per spingere un sito di gioco d’azzardo.

Il video - individuato e riportato da «Fanpage» - è firmato da un account chiamato «PiperSpin» e ha una struttura semplice: sopra scorrono immagini di slot machine in funzione, sotto compare il finto Caressa.

Indossa una maglietta dai richiami egizi, in linea con l’estetica delle slot mostrate nella parte alta dello schermo.

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Ma qualcosa non torna. La voce è piatta, artificiale. Il volto è rigido, gli occhi quasi non sbattono mai. Le mani si muovono in modo meccanico, mentre le spalle restano bloccate.

Sullo sfondo, un collage poco credibile di loghi Sky Sport e del presunto casinò. Il messaggio è chiaro: iscriversi e giocare.

Lo spot è falso. Il sito, invece, esiste davvero.

Pubblicità approvata

Non si tratta di un semplice video caricato da un utente qualsiasi. Il contenuto è sponsorizzato. Significa che ha superato i controlli della piattaforma ed è stato spinto come pubblicità. Un dettaglio che può facilmente convincere chi guarda che sia autentico.

È una strategia già vista: da tempo circolano contenuti simili che sfruttano volti noti per dare credibilità a operazioni poco trasparenti.

Il meccanismo è sempre lo stesso: un personaggio famoso «presta» inconsapevolmente faccia e voce a prodotti o servizi che non ha mai promosso.

Da dove arriva il video

Risalire alla fonte non è semplice. Il contenuto sponsorizzato non rimanda direttamente al profilo che lo ha pubblicato. Un’anomalia per una campagna pubblicitaria.

Cercando online, come fatto da «Fanpage», emergono altri account con nomi simili, come «Piperspin» scritto in modo leggermente diverso. L’unico profilo esatto, @PiperSpin, è praticamente inesistente: pochi follower e un solo video pubblicato anni fa.

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Il nome, però, non è inventato. PiperSpin esiste come piattaforma di gioco online. L’accesso dall’Italia risulta bloccato, ma compare un invito a utilizzare una VPN per aggirare le restrizioni.

Inoltre, una ricerca su Google porta a una rete di siti «specchio»: pagine piene di banner che rimandano ad altri casinò, in un labirinto difficile da districare.

Doppio danno

Chi cade nella trappola rischia di finire su piattaforme poco sicure. Ma non è l’unico problema.

C’è anche un danno d’immagine. Chi vede il video e passa oltre potrebbe convincersi che Fabio Caressa promuova davvero casinò online per guadagnare di più. Una percezione falsa, costruita artificialmente.

In questo caso, la truffa ha due vittime: gli utenti e il volto rubato per renderla credibile.

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