Tra musica e speranza L'annuncio shock di Fabio Concato: «Sospendo i live per curarmi da un tumore»

Covermedia

18.8.2025 - 16:30

Fabio Concato
Fabio Concato

Tra musica e speranza: un messaggio sincero che parla al cuore.

Covermedia

18.08.2025, 16:30

18.08.2025, 16:37

In fondo c'è sempre una canzone da ascoltare nel silenzio della sofferenza.

Oggi quel silenzio è stato interrotto da un annuncio che ha toccato migliaia di persone: Fabio Concato, il cantautore milanese che ha segnato la musica italiana con brani come «Domenica bestiale» o «Fiore di maggio», ha deciso di fermarsi.

A fine giugno – ha spiegato sui suoi canali social – è stato costretto a sospendere i concerti a causa di un tumore. Ma le sue parole hanno la forza di una carezza: «Mi sto curando con molta fiducia e sono tranquillo».

La notizia, rilanciata da testate come RaiNews, Repubblica e ANSA, ha scatenato un'ondata di affetto. Dai colleghi agli amici, fino al pubblico che lo segue da decenni, i messaggi sono stati unanimi: «Forza Fabio», «Un abbraccio fortissimo», «Siamo con te».

Concato, 72 anni, figlio d'arte e voce raffinata della canzone d'autore, ha costruito la sua carriera sulla capacità di raccontare sentimenti quotidiani e universali. Adesso la sua voce arriva attraverso un post che è insieme confessione e promessa: aggiornare i fan «appena possibile», senza mai smettere di trasmettere serenità.

