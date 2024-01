Fabio Fazio

Il conduttore ironizza sulla nuova direttiva presente nel regolamento della kermesse: «Nei tre giorni successivi alla chiusura del festival il vincitore non può andare in trasmissioni che non siano della Rai». Coincidenza o strategia aziendale? Fabio Fazio risponde con amara ironia.

All’alba dei 60 anni Fabio Fazio non si stupisce più di niente, soprattutto quando si parla di Rai.

Dopo essere stato silurato dalla rete ammiraglia con il suo «Che tempo che fa», il conduttore ha traslocato sul canale Nove, collezionando una serie di record in termini di share e di consenso.

Tuttavia «mamma Rai» se l’è legata al dito e sembra aver tirato un’altra frecciatina a Fazio e al suo team, che compromette ulteriormente i rapporti.

«Mah, per ora vedo un nuovo regolamento a Sanremo nel quale scrivono che nei tre giorni successivi alla chiusura del festival il vincitore non può andare in trasmissioni che non siano della Rai. Ora, sarà sicuramente una coincidenza il fatto che di solito il vincitore veniva da me».

«Dopo 40 anni non è una situazione piacevole»

«Perché non può essere vero che è stata fatta una regola contro il mio programma. Non può essere vero. Anche perché a Natale siamo tutti più buoni…», spiega Fazio nell’intervista concessa al Corriere della Sera parlando anche del suo passaggio a Warner Discovery.

«Non ho cambiato abitudini, la squadra è la stessa, il prodotto è rimasto quello di sempre. In realtà è come se tutto fosse rimasto uguale. Tutto, tranne la Rete. È chiaro che dopo 40 anni rendersi conto che quella casa dove hai abitato non è più la tua non è una sensazione piacevole...

Ma per fortuna abbiamo un’altra casa, dove ci hanno dato il benvenuto con entusiasmo, e per questo non posso che ringraziare molto Discovery per aver investito su di me e sul programma».

Amarezza per come è finita con la RAI

Resta tuttavia un po’ di amaro in bocca per l’epilogo in Rai.

«Ho ricordi bellissimi e quelli non me li potrà mai togliere nessuno. Dopo di che è chiaro che quello che è accaduto con la Rai è fuori da ogni logica. Ma io ho quasi 60 anni, so bene come stanno le cose, come va la vita. Non mi stupisco più di niente.».

«Quello che posso dire è che spero si torni presto a rapporti normali».

Covermedia