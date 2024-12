Fabio Volo ha venduto oltre 9 milioni di libri in tutto il mondo. Keystone

Durante l'intervista con Francesca Fagnani, a «Belve», Fabio Volo ha condiviso dettagli sulla sua vita privata, parlando di una sessualità libera ma priva di perversioni. Lo scrittore ha anche riflettuto su esperienze passate e il suo percorso di crescita personale.

Fabio Volo, noto scrittore e speaker radiofonico, ha rivelato di aver esplorato una sessualità audace durante un'intervista avvenuta nel programma «Belve».

Durante la conversazione, il 52enne ha discusso apertamente di vari aspetti della sua vita, partendo dalle difficoltà economiche vissute in gioventù fino al successo ottenuto con i suoi libri, che hanno venduto 9 milioni di copie e sono stati tradotti in 24 lingue.

Volo ha sottolineato come le critiche ricevute non siano legate alla qualità dei suoi scritti, ma piuttosto al loro successo commerciale.

Esperienze sessuali di gruppo

Nel corso del programma, il nativo di Calcinate ha parlato della sua vita sentimentale, rivelando di non avere avuto relazioni ufficiali dopo la separazione dalla compagna Johanna Maggy Hauksdottir nel 2020.

Si è definito un seduttore, spiegando che il suo interesse per la seduzione non implica necessariamente un coinvolgimento sentimentale.

Alla domanda della giornalista sulle sue trasgressioni, ha ammesso di aver sperimentato una sessualità più libera in passato, ma senza perversioni. Ha raccontato di aver vissuto esperienze di gruppo, ma di non aver mai avuto rapporti con uomini, nonostante in un'occasione si sia posto la domanda.

La meditazione e le critiche ad Ariana Grande

Volo ha anche condiviso il suo impegno in un percorso di spiritualità, raccontando di un'esperienza significativa vissuta nella foresta amazzonica. Durante un mese di meditazioni profonde con uno sciamano, ha avuto una visione in cui ha incontrato se stesso a 25 anni, un momento che ha descritto come un incontro trasformativo.

L'intervista ha toccato anche le polemiche suscitate da alcune sue dichiarazioni passate, in particolare quelle rivolte alla cantante Ariana Grande.

Nel 2019, Volo aveva criticato il video musicale «7 Rings» per i suoi contenuti sessuali, esprimendo preoccupazione per l'influenza sui giovani. Durante l'intervista, ha ribadito la sua posizione, sostenendo che tali messaggi non siano appropriati per un pubblico giovane.

