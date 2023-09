Lo scrittore e attore italiano Fabio Volo (foto d'archivio). IMAGO/ZUMA Wire

Il conduttore ha sperimentato in prima persona l’amaro fenomeno della prevaricazione fra giovani: «Ho anche organizzato una pizzata con i miei figli e quel bimbo che faceva il bullo».

Fabio Volo parla di bullismo tra i giovani, e lo fa riportando la sua esperienza famigliare.

L'attore e scrittore ha due figli avuti dalla sua ex compagna Johanna Maggy, uno dei quali si è trovato alle prese con un drammatico problema.

«Mio figlio ha avuto problemi di bullismo a scuola. D'istinto mi veniva di andare e picchiare i bulli. Lui mi chiedeva di aiutarlo e io l'ho fatto, ma cercando di fargli capire che potevo farlo fino a un certo punto. Poi doveva farcela da solo. E così è stato», continua lo scrittore nell’intervista rilasciata al «Corriere della Sera», che ha trovato un astuto escamotage per aiutare il figlio.

«Ho anche organizzato una pizzata con i miei figli e quel bimbo che faceva il bullo».

Per Fabio il successo è ormai una condizione sdoganata da vivere senza sensi di colpa.

«Ho iniziato da poco a non sentirmi in colpa per il successo. Prima di comprare la casa per me, ho comprato la casa ai miei genitori. Prima di compare l'auto per me l'ho comprato a un mio amico. Non prendevo mai i taxi, mi sembrava uno spesa impossibile. Il giorno in cui ho preso il primo libro me lo ricordo ancora: ero andato in Mondadori a prenderlo con la 124 di mio nonno».

