Nella sua recente apparizione a «Verissimo» il noto scrittore e presentatore televisivo, si è aperto in modo sincero su vari aspetti della sua vita.

Ospite di Silvia Toffanin nello studio del popolare talk show «Verissimo», Fabio Volo ha colto l'opportunità per presentare il suo ultimo libro, intitolato «Tutto è qui per te», ma ha anche condiviso riflessioni profonde sulla sua infanzia, il rapporto con suo padre, la separazione e l'amore in evoluzione.

L'infanzia difficile è stata una parte significativa del racconto del 51enne.

«Ho introiettato debiti e pignoramenti. Ora non cerco un nuovo amore. Non ho una relazione e non la cerco, perchè uscire da una relazione è un'occasione per fermarsi e guardarsi dentro», dice Fabio che ha imparato a trasformare quelle difficoltà in opportunità di crescita personale.

«In realtà, adesso quando guardo quei momenti li considero quasi una benedizione, perché poi ho costruito la mia vita».

«Credo che l'amore vero non finisca mai»

Il legame tra l’autore e suo padre è stato al centro di un momento toccante dell’intervista: Volo ha condiviso un episodio in cui suo padre aveva letto il suo libro «Il tempo che vorrei», che trattava dell'incomunicabilità tra di loro. Questa lettura ha aperto la porta a una conversazione profonda, e suo padre ha chiesto scusa per il passato.

«Io gli ho detto che i libri non sono autobiografici, ma lui ha detto: «Dove sono io lo vedo e ti chiedo scusa»».

Volo ha anche condiviso la sua visione dell'amore e della separazione.

«Credo che l'amore vero non finisca mai, si trasforma, si evolve. Io non cerco un equilibrio, ho capito che se mi faccio l'idea di una cosa e poi la vita non me lo porta, nello stesso modo accolgo quello che mi dà e trovo il mio modo di stare».

