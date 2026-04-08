Fabio Volo Covermedia

Dal ritorno in tv agli eventi live, il conduttore amplia i progetti mentre l'editoria resta ferma.

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Fabio Volo riparte tra tv, radio e cinema, mentre lascia in stand by il nuovo libro. Il volto di Radio Deejay resta una presenza stabile con «Il Volo del Mattino», appuntamento quotidiano che continua a registrare nuove puntate anche ad aprile. Una continuità che rappresenta oggi il punto fermo della sua attività, mentre attorno si muovono nuovi sviluppi su altri fronti.

La novità più rilevante riguarda il ritorno in televisione. Secondo alcune anticipazioni, il conduttore sarà su Rai 3 dal 13 aprile con «Kong – Con la testa tra le nuvole», programma previsto nella fascia preserale.

In un’intervista a Repubblica, ha spiegato l’impostazione del progetto: «Mi piace parlare delle cose che ci fanno stare bene, senza dover urlare per forza».

L'evento live a Milano

Nello stesso contesto, ha sintetizzato la fase attuale con una formula chiara: «Riparto su più fronti», a conferma di un momento che lo vede dividersi tra radio, televisione e nuovi progetti.

Parallelamente, è già in agenda un appuntamento pubblico: la partecipazione al «Party Like a Deejay» 2026, evento live a Milano che lo vedrà protagonista con una sessione dello show radiofonico davanti al pubblico. Un ritorno dal vivo che conferma il legame diretto con gli ascoltatori anche fuori dallo studio.

Un film in vista, libri in stand by

Sul fronte cinema, è in lavorazione «Il mio nemico immaginario», film diretto da Antonia Liskova. Le riprese sono iniziate a febbraio e il progetto risulta in fase avanzata, ma senza una data di uscita ufficiale.

Resta invece in secondo piano il fronte editoriale. Dopo «Balleremo la musica che suonano», non emergono al momento nuovi titoli o tour legati a una prossima pubblicazione.