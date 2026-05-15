Fabio Volo

Il conduttore Fabio Volo torna in onda su Rai 3 con «Kong – Con la testa tra le nuvole» e racconta il nuovo equilibrio costruito tra lavoro, Milano e la vita da padre dopo la separazione.

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Fabio Volo ritrova la TV e mette i figli al primo posto.

Lo scrittore, storica voce di Radio Deejay, è tornato su Rai 3 con «Kong – Con la testa tra le nuvole», programma realizzato dalla Torre Branca di Milano e costruito anche attorno alla necessità di mantenere un equilibrio tra lavoro e vita privata.

Al «Corriere della Sera» il conduttore ha parlato dei figli Sebastian e Gabriel, nati dalla relazione con Johanna Maggy Hauksdóttir.

«I miei figli stanno una settimana con me e una settimana con la loro mamma», ha raccontato il 53enne.

L’autore bresciano aveva già affrontato pubblicamente la separazione in un’intervista a «Vanity Fair», spiegando che la scelta era arrivata «per evitare l’inferno» e dicendosi oggi «meglio come papà».

Nel colloquio con il quotidiano milanese, Volo ha raccontato anche la sua nuova quotidianità tra Milano e Brescia, lontana dagli anni delle grandi produzioni televisive.

«Non amo le case grandi. Le stanze vuote mi mettono ansia», ha detto parlando dell’appartamento in zona Corso Sempione, diventato il punto di riferimento durante le settimane trascorse con i figli.

Il ritorno in tv coincide anche con una fase professionale più selettiva. «Kong – Con la testa tra le nuvole» va in onda ogni sera alle 20.10 su Rai 3, mentre prosegue parallelamente anche «Il Volo del Mattino» su Radio Deejay.