Fabrizio Biggio con Fiorello

Dalla crisi professionale alla quotidianità condivisa su Rai Radio2: il sodalizio di Fabrizio Biggio con Fiorello continua dopo «Viva Rai2!» nel programma «La Pennicanza».

Covermedia Covermedia

Fabrizio Biggio riparte con Fiorello.

Più che una semplice spalla, oggi è il complice stabile di Rosario Fiorello in uno dei programmi più riconoscibili del palinsesto radiofonico Rai.

Il rapporto tra i due protagonisti, nato durante la preparazione di «Viva Rai2!», si è consolidato negli anni fino a diventare una collaborazione quotidiana che prosegue nel 2026 con «La Pennicanza», il format di Rai Radio2 trasmesso dal lunedì al venerdì alle 13.45 anche in versione visual su RaiPlay.

Il conduttore toscano ha raccontato come questo incontro professionale sia arrivato in un momento molto delicato della sua carriera.

In un’intervista ad Adnkronos, ha ricordato quel periodo senza giri di parole: «Io ero in rovina. Ero nel dimenticatoio, non squillava più il telefono».

La svolta arrivò proprio con la telefonata dello showman siciliano, che lo coinvolse nel progetto mattutino destinato a diventare uno dei fenomeni televisivi più commentati degli ultimi anni.

Una vera coppia comica

Con il passare delle puntate, l’intesa tra i due si è trasformata in una vera coppia comica costruita sull’improvvisazione e sul commento ironico dell’attualità.

La routine di lavoro, racconta l’attore, inizia molto prima della diretta: «Noi alle 6.30 ci incontriamo e facciamo colazione insieme, è un rito. Sviluppiamo le prime idee che poi portiamo in puntata».

Oggi quella collaborazione prosegue negli studi Rai di via Asiago con «La Pennicanza», il programma radiofonico che segna la fase più recente del sodalizio artistico tra i due.