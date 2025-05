Fabrizio Casati: «Basilea è l'Eurovision. Sarà una finale pazzesca»

Fabrizio Casati ci aspetta su RSI La1 alle 20h40 sabato, prima della finale dell'ESC con un programma speciale. Delegazione svizzera Eurovision - Fabrizio Casati

Fabrizio Casati, che da anni segue l'Eurovision, spiega a blue News come ha vissuto finora la competizione a Basilea. Ci dice cosa l'ha colpito di più e ci racconta le sue sensazioni e alcuni episodi emozionanti che ha vissuto a poche ore dall'attesissima finale. Secondo il celebre presentatore RSI «sarà pazzesca». E ricorda che poco prima, dalle 20:40, su RSI La 1 condurrà in diretta lo speciale «Aspettando la finale».

Hai fretta? blue News riassume per te Fabrizio Casati spiega a blue News come ha vissuto i frenetici e appassionanti giorni a Basilea per l'Eurovision Song Contest.

Il noto conduttore RSI giudica molte cose positive come l'accoglienza eccezionale in città: «Basilea è l'Eurovision»

C'è un solo piccolo punto negativo: il costo della vita in città.

Valuta in maniera molto positiva le esibizioni degli artisti, ma soprattutto loda le capacità e il gran lavoro dei tecnici, svolto con una perfezione e una qualità altissimi.

Per lui le due moderatrici sono state ottime e non vede l'ora che al duo si unisca Michelle Hunziker nella finale di sabato.

Spende parole positive per l'elvetica Zöe Më che «artisticamente è crescita molto nell'ultimo mese» e pure per l'italiano Lucio Corsi «che è autentico, non un personaggio costruito».

Quali super ospiti nella finale? Casati non si sbilancia, ma assicura che sarà pazzesca.

E ricorda che prima della diretta delle 21h00 su La 1 ci sarà quella delle 20h40 che condurrà lui, in cui proporrà un viaggio inedito nel dietro le quinte del festival musical-televisivo più seguito sul globo terracqueo. Mostra di più

Come è stato il primo impatto con Basilea?

È stato eccellente. Basilea è l'Eurovision in questi giorni, è una città che canta. In ogni situazione della vita quotidiana c'è l'ESC. Ho fatto molte edizioni e solo a Liverpool ho notato una cosa simile, ma coi Beatles. Qui è ancora diverso.

Per esempio sali sul tram e senti «Benvenuti all'Eurovision». Fantastico. Poi tutti gli abitanti, anche senza chiedere, ti indicano dove devi andare. Bello.

Ma ci sarà almeno un punto negativo?

Mah... difficile da trovare. Se proprio devo dirne uno sono i prezzi. In Svizzera interna, ma già lo sapevamo, costa tutto di più. Parlando con Letizia Elia, la CEO di Basilea Turismo, mi ha detto che hanno raggiunto un accordo con gli albergatori per non aumentare i prezzi durante l'ESC. E funziona.

Hai seguito diversi ESC: oltre al fatto che questo si svolge in Svizzera, c’è qualcosa che lo rende speciale? Che lo differenzia dagli altri?

Lo dico con un certo orgoglio perché faccio parte della SSR SRG che ha organizzato il tutto: è incredibile il livello di tecnologia raggiunto, tutto va alla grande. È una macchina perfetta.

Come hai visto anche tu e gli spettatori, i tecnici fanno un lavoro enorme tra una canzone e l'altra in pochissimi secondi. E funziona tutto.

Quale giudizio dai sulla qualità dello show?

Per me l'inizio della prima semifinale è stato strepitoso, una scena bellissima con il corno delle Alpi, gli yodel e tutto il resto. Pazzesco.

Ti sono piaciute le tue due colleghe moderatrici?

Per me Sandra Studer è la vera vincitrice dell'edizione. Sa fare tutto con gran qualità: cantare, ballare, presentare. Funziona molto bene.

Chiaramente è tutto scritto e tutto scalettato, anche perché poi vengono distribuiti i copioni in varie lingue per permettere ai commentatori di oltre 30 Paesi di poter spiegare cosa sta succedendo sul palco e cosa viene detto. Malgrado questa scrittura, sono risultate molto naturali, fluide nella loro conduzione.

Mi ricordo invece che in altre edizioni non è stato il caso e si capiva che tra i presentatori e le presentatrici il tutto era un po' meccanico. Tra Hazel e Sandra invece tutto è naturale.

E sabato sera arriverà pure Michelle Hunziker...

Altra conduttrice che ha fatto della sua naturalezza la sua cifra stilistica.

Eppure sui social nella Svizzera tedesca s'è scatenata una polemica. C'è chi dice che la sua presenza non è necessaria...

Michelle è sicuramente un valore aggiunto. Anzi, mi sarebbe piaciuto vederla già nelle semifinali. Ma come tutti sanno, perché lo ha dichiarato lei stessa, non ha potuto partecipare prima perché presenta «Striscia la notizia» su Canale 5. Insomma: stava lavorando, mica era in vacanza.

Poi ha fatto tante cose, non solo in Italia, ma anche in Germania e in Francia, parla bene le lingue e, come detto prima, è molto spontanea. Quindi sarà un piacere vederla sul palco. Sarà una finale pazzesca.

Quali cantanti possono aspirare alla vittoria finale? La nostra Zöe Më?

Si è esibita in maniera impeccabile, malgrado il problema della telecamera. Dal vivo poi, anche se in TV non si è visto, è stato ancora più difficile per lei. È rimasta concentrata sulla sua canzone intima, malgrado attorno non tutto funzionava a dovere. Ha reagito veramente alla grande.

Facendo parte della delegazione svizzera la vedo tutti i giorni da quasi una settimana. È una ragazza acqua e sapone, che sa dove vuole andare. Da quando l'ho conosciuta un mese fa alla RSI, quando è venuta a presentare il suo brano, è cresciuta molto.

La sua canzone poi, più la ascolti e più ti piace. E anche qui succede la stessa cosa. Prima dai bookmakers era messa in ventesima posizione, oggi è tra le prime cinque, perché si sta facendo conoscere pian piano.

Ma quindi ha la possibilità di vincere?

Me lo auguro! Non succede, ma se succede...

In un'edizione caratterizzata da molti artisti che non esitano a mostrare il loro corpo muscoloso perfetto e a presentare canzoni con percussioni onnipresenti, la dolcezza di Zöe Më, così come la fragilità di Lucio Corsi, sembrano un po' fuori posto. Cosa ne pensi?

Sono tutt'altro che fuori posto. In un contesto prevalentemente techno-eurodance, c'è posto anche per loro. Lucio Corsi, che con noi, in quanto italofoni, si apre un po' di più che con gli altri colleghi, è molto gentile. Non è un personaggio costruito. È autentico. È così come lo vedi, così come si presenta.

E questo la gente e gli addetti ai lavori lo percepiscono. Come Nemo l'anno scorso, anche Lucio Corsi ha un messaggio da far passare. E lo sta facendo bene.

Sulla finale, puoi anticiparci qualcosa? Noi di blue News abbiamo il forte sospetto che come super ospite ci sarà Roger Federer. Cosa puoi dirci?

Nulla. Non posso dire nulla. O forse sì, una cosa: sarà pazzesca!

Hai occasione di confrontarti con i colleghi delle altre Nazioni?

Sì. In hotel ci sono sette delegazioni e i complimenti arrivano da parte di tutti. Soprattutto per l'organizzazione e la tecnica. Questo mi rende davvero orgoglioso. Poi, ovviamente, è anche bello poter incontrare i colleghi della RSI che lavorano per l'Eurovision Song Contest.

Anche se la competizione canora non è ancora finita, hai già un'immagine che ti resterà impressa nella mente di quest'edizione?

Dici bene... Non è ancora finito l'ESC. Il prossimo appuntamento in TV è per sabato sera subito dopo il Telegiornale, attorno alle 20h40, quando andrà in onda lo speciale dedicato a questa folle avventura e ai suoi dietro le quinte. Sarò in diretta. È la prima volta che facciamo una cosa simile. Da non perdere.

Tornando alla tua domanda... Sì, ne ho già una: quella della nostra Zöe Më, che - sorpresa dall'affetto del pubblico e sopraffatta dalle emozioni - quando è salita sulla carrozza del tram alla Rathaus il giorno della sfilata, si è messa a piangere.

Un momento davvero emozionante e magico. Un'immagine potente, che rimarrà ben stampato nella mia memoria.