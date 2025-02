Fabrizio Corona

Durante un confronto a «Fuori dal Coro», Corona si prende la responsabilità degli errori commessi nel suo discusso progetto giornalistico. Mario Giordano gli tende la mano, riconoscendogli il coraggio di metterci la faccia.

Fabrizio Corona torna a far parlare di sé e lo fa in diretta televisiva, in un confronto acceso ma sincero con Mario Giordano a «Fuori dal Coro».

Dopo settimane di polemiche, il controverso «Progetto Corona» – la sua iniziativa giornalistica basata sulla diffusione di scoop esplosivi – si è rivelato un boomerang, esponendolo a critiche e problemi legali.

In studio, Corona ha ammesso pubblicamente di aver commesso errori, sottolineando però la sua volontà di rialzarsi: «Sono caduto, ma mi rialzerò».

Durante la trasmissione, l'ex re dei paparazzi ha riconosciuto di aver gestito male alcune fasi del suo progetto. «Ho sbagliato i toni e i modi, ma non le intenzioni», ha detto con fermezza, ribadendo che il suo obiettivo era quello di rivelare retroscena scomodi del mondo della politica e dello spettacolo.

«Non voglio essere visto come un uomo che distrugge»

Ma la strategia adottata, fatta di anticipazioni clamorose e un linguaggio aggressivo, gli ha alienato parte del pubblico e attirato critiche feroci.

«Non voglio essere visto come un uomo che distrugge, ma come qualcuno che porta alla luce verità scomode», ha aggiunto, cercando di ribaltare la narrativa negativa che si è creata attorno a lui.

Mario Giordano, conduttore del programma, si è mostrato inizialmente critico nei confronti di Corona, evidenziando le falle del «Progetto Corona». Tuttavia, ha anche riconosciuto il coraggio dell'ex paparazzo nel metterci la faccia: «Diamo atto che Corona è qui, di fronte alle telecamere, a prendersi le sue responsabilità».

Destino da costruire

L'atteggiamento di Giordano ha sorpreso molti, poiché, invece di condannare Corona senza appello, gli ha offerto una possibilità di spiegarsi e riflettere sugli errori commessi.

Nonostante le difficoltà, Corona ha dichiarato di non voler abbandonare il mondo dell'informazione e dello spettacolo. «Devo ripartire da zero, ma non ho paura. Ho sbagliato, ma posso correggere il tiro», ha affermato.

Il destino del «Progetto Corona» resta incerto, e molti si chiedono se Fabrizio Corona riuscirà a reinventarsi ancora una volta.

Di certo, il suo ritorno sulla scena mediatica è stato, come sempre, all'insegna del clamore.