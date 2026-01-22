  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Dal web ai tribunali Fabrizio Corona contro Mediaset, è battaglia legale: «Per fermarmi mi dovete sparare»

fon

22.1.2026

Mediaset ha denunciato Fabrizio Corona alla Procura di Milano per diffamazione aggravata e minacce legate ai contenuti diffusi online.
Mediaset ha denunciato Fabrizio Corona alla Procura di Milano per diffamazione aggravata e minacce legate ai contenuti diffusi online.
Imago

Lo scontro tra Mediaset e Fabrizio Corona si sposta nelle aule giudiziarie, tra denunce penali, richieste di misure restrittive e il tentativo di bloccare il format web «Falsissimo».

Nicolò Forni

22.01.2026, 08:51

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Mediaset ha denunciato Fabrizio Corona alla Procura di Milano per diffamazione aggravata e minacce legate ai contenuti diffusi online.
  • Il gruppo televisivo ha chiesto anche l'attivazione di misure di prevenzione che limitino l’uso di piattaforme digitali e strumenti di comunicazione.
  • Parallelamente, Alfonso Signorini ha avviato un'azione civile per fermare la prossima puntata di «Falsissimo», mentre Corona rilancia sui social parlando di «guerra».
Mostra di più

Il conflitto tra Mediaset e Fabrizio Corona è ormai entrato in una fase apertamente giudiziaria.

Il gruppo televisivo controllato dalla famiglia Berlusconi ha presentato nei giorni scorsi un esposto alla Procura di Milano contro l'ex fotografo dei vip, ipotizzando i reati di diffamazione aggravata e minacce rivolte ai vertici aziendali e ad alcuni noti volti delle proprie reti, in relazione ai contenuti pubblicati online nel format «Falsissimo», secondo quanto riferito da Mediaset.

Stando a «Vanity Fair», oltre alla denuncia penale, l'azienda ha chiesto alla Direzione distrettuale antimafia milanese di valutare l'adozione di misure di prevenzione particolarmente restrittive.

In concreto, si chiede di limitare o vietare a Corona l'uso di specifiche piattaforme digitali e strumenti di comunicazione, inclusi telefoni cellulari e dispositivi per la trasmissione di dati e voce, ritenuti - stando alla documentazione depositata - i mezzi attraverso cui sarebbero stati diffusi i contenuti contestati.

Il «sistema Alfonso Signorini»

Alla base dello scontro vi sono alcune puntate di «Falsissimo» nelle quali Corona ha attaccato frontalmente Mediaset e diversi suoi protagonisti televisivi.

In particolare, in due episodi ha fatto riferimento a quello che ha definito il «sistema Alfonso Signorini», descrivendolo come un presunto intreccio di pressioni e favori sessuali. Accuse che il diretto interessato ha sempre respinto con decisione.

Signorini è stato ascoltato dai pubblici ministeri di Milano il 7 gennaio, su sua stessa richiesta, nell'ambito dell'inchiesta avviata dopo la denuncia per violenza sessuale ed estorsione presentata dall'ex concorrente del «Grande Fratello Vip» Antonio Medugno, che ha ribadito davanti agli inquirenti il contenuto della propria querela, secondo quanto emerso dagli atti dell’indagine.

Procedimento in sede civile

Parallelamente, si è aperto anche un procedimento in sede civile. I legali di Signorini, Daniela Missaglia e Domenico Aiello, hanno depositato un ricorso urgente al Tribunale civile di Milano per ottenere il blocco della prossima puntata di «Falsissimo», annunciata per il 26 gennaio, e per impedire la ulteriore diffusione online di materiali già pubblicati, come risulta dall'istanza presentata dai difensori.

L’udienza per la valutazione del provvedimento cautelare è fissata per il 22 gennaio.

La reazione di Fabrizio Corona non si è fatta attendere. Attraverso una serie di messaggi pubblicati nelle sue storie Instagram, l'ex agente fotografico ha parlato di uno scontro senza possibilità di mediazione, annunciando l'intenzione di proseguire nella propria narrazione e accusando Mediaset di volerlo silenziare, come scritto dallo stesso Corona sui suoi canali social.

I più letti

Il mondo intero potrà guardare in diretta Alex Honnold scalare un grattacielo senza sicurezza
Wawrinka scherza dopo la vittoria in 5 set: «Ti porto una birra, te la meriti»
L'era Sommer all'Inter è ai titoli di coda. Ecco chi potrebbe sostituire lo svizzero
Alisha Lehmann mostra il suo nuovo fidanzato nel giorno del suo compleanno
Ecco 5 affermazioni false che si sono distinte nel discorso di Trump al WEF

Le ultime su Corona

Ecco il trailer. Fabrizio Corona torna in scena su Netflix con «Io sono notizia»

Ecco il trailerFabrizio Corona torna in scena su Netflix con «Io sono notizia»

Nella nuova serie. Nina Moric confessa l'aborto di gemelli: «L'ha voluto Fabrizio Corona e io l'ho assecondato»

Nella nuova serieNina Moric confessa l'aborto di gemelli: «L'ha voluto Fabrizio Corona e io l'ho assecondato»

Altre notizie

Un momento inatteso. Fiorello abbraccia Stefano De Martino: «Ho perso mio padre alla tua età»

Un momento inattesoFiorello abbraccia Stefano De Martino: «Ho perso mio padre alla tua età»

Una ferita ancora aperta. Chris Noth rompe con Sarah Jessica Parker: «Non mi ha mai chiamato»

Una ferita ancora apertaChris Noth rompe con Sarah Jessica Parker: «Non mi ha mai chiamato»

Le accuse ai tabloid. Harry in tribunale con le lacrime agli occhi: «La stampa ha distrutto la mia vita»

Le accuse ai tabloidHarry in tribunale con le lacrime agli occhi: «La stampa ha distrutto la mia vita»