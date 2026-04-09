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La scoccata a «Falsissimo» La prossima vittima di Fabrizio Corona è la sua ex Belen: «È scesa a patti col potere»

Sara Matasci

9.4.2026

Fabrizio Corona
Fabrizio Corona
ABredazione

Chiuso definitivamente il discorso sul presunto «Sistema Signorini», l'ex re dei paparazzi ne apre subito un altro. E questa volta nel mirino finisce nientemeno che la sua ex, partendo dalla recente partecipazione di Belen al serale di «Amici di Maria De Filippi».

Sara Matasci

09.04.2026, 14:03

09.04.2026, 14:04

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Dopo settimane di attacchi e rivelazioni sul presunto «Sistema Signorini», Fabrizio Corona rivela una nuova inchiesta.
  • Nella sua rete questa volta è caduta Belen Rodriguez, che tra l'altro è anche una sua ex fidanzata.
  • L'ex re dei paparazzi punta il dito contro la showgirl argentina, accusandola senza mezzi termini di essere «scesa a patti con il potere».
  • Un’accusa pesante, che secondo la sua ricostruzione sarebbe legata alla recente partecipazione di Belen al serale di «Amici di Maria De Filippi».
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Fabrizio Corona non si ferma. Chiusa una porta, quella sul presunto «Sistema Signorini», ne apre subito un’altra e questa volta nel mirino finisce Belen Rodriguez.

Dopo settimane di attacchi e rivelazioni sul presunto modus operandi dell'ex conduttore del «Grande Fratello VIP», l’ex re dei paparazzi torna a far parlare di sé con una nuova inchiesta. E il nome che emerge è destinato a fare rumore, anche perché legato a un suo passato personale tutt’altro che indifferente.

Come riporta tra gli altri «Today», nel corso della sua trasmissione online «Falsissimo» Corona alza nuovamente il tiro e punta il dito contro la showgirl argentina, accusandola senza mezzi termini di essere «scesa a patti con il potere».

Un’accusa pesante, che secondo la sua ricostruzione sarebbe legata alla recente partecipazione di Belen al serale di «Amici di Maria De Filippi».

Una strategia per rientrare in certi equilibri

Dietro quella scelta, per Corona, non ci sarebbe solo una semplice ospitata televisiva, ma una mossa ben precisa: una strategia per rientrare in certi equilibri e, soprattutto, per mettere a tacere voci e retroscena che circolavano da tempo.

Al centro della vicenda ci sarebbe anche il rapporto con la stessa Maria De Filippi, che negli anni — sempre secondo il racconto di Corona — avrebbe avuto alti e bassi con la showgirl.

Dalla collaborazione a programmi come «Tu Si Que Vales» fino a un presunto allontanamento dai palinsesti Mediaset, una dinamica mai del tutto chiarita, ma tornata ora sotto i riflettori.

E proprio qui si inserisce l’interpretazione più controversa: l’invito accettato ad Amici sarebbe stato, nella visione dell’ex fotografo, un modo per ricucire i rapporti e «sistemare» certe tensioni rimaste in sospeso. Una lettura che però, almeno per ora, resta unilaterale.

Un passato insieme per Fabrizio e Belen

A rendere tutto ancora più sorprendente è il legame tra i due. Corona e Belen, infatti, hanno condiviso in passato una relazione molto intensa, fatta di alti e bassi, ma anche di dichiarazioni importanti.

Proprio per questo, l’attacco ha colto molti di sorpresa, considerando che lo stesso Corona aveva più volte lasciato intendere di non volerla coinvolgere nelle sue polemiche.

Ma qualcosa sembra essere cambiato. E questa nuova «inchiesta» segna un ulteriore capitolo di uno scontro mediatico che, ancora una volta, mescola gossip, televisione e vecchi conti mai davvero chiusi.

Insomma, finita una storia, Corona ne apre subito un’altra. E il rumore, ancora una volta, è assicurato.

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